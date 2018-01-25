Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 25.01.2018

«Нафтогаз» засекретил решение суда по спору с «Газпромом»

«Expert Online» 2018

Компания «Нафтогаз» Украины  засекретила решение арбитражного суда Стокгольма по спору с «Газпромом» о поставках российского газа на Украину, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство «Украинские новости». Сделано это по заявлению украинской стороны, чтобы «не дать повода "Газпрому" отказаться от исполнения решения» из-за разглашения конфиденциальной  информации «о контракте купли-продажи газа и дополнительных соглашениях».  В «Нафтогазе» заверили, что мировая практика коммерческого арбитража знала случаи, когда одна из сторон уклонялась от исполнения судебного решения «на основании, что другая сторона преднамеренно разгласила информацию по арбитражному производству, что нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение». 

Напомним, 22 декабря Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» закупать у «Газпрома» по 5 млрд куб. газа в год до конца контракта. 

«Газпром» в свою очередь получил отказ по схеме расчета за топливо «бери или плати» на $56 млрд за поставки газа в 2009-2017 гг. 

Новости Украины: Украина возобновляет закупки российского газа

Украина, последние новости: Неудачный эксперимент «Украина»

 

Распечатать
    Реклама

    Выставка upakovka расширяет влияние

    Все новые решения для упаковочной отрасли на одной выставочной площадке в Москве 23–26 января 2018 года.

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Отскок доллара несет большую опасность
      Отскок доллара несет большую опасность
    2. Курс доллара повел себя «странно»
      Курс доллара повел себя «странно»
    3. Курсу доллара предрекли новый обвал
      Доллару предрекли новый обвал