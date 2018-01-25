«Нафтогаз» засекретил решение суда по спору с «Газпромом»

Компания «Нафтогаз» Украины засекретила решение арбитражного суда Стокгольма по спору с «Газпромом» о поставках российского газа на Украину, пишут «Ведомости» со ссылкой на агентство «Украинские новости». Сделано это по заявлению украинской стороны, чтобы «не дать повода "Газпрому" отказаться от исполнения решения» из-за разглашения конфиденциальной информации «о контракте купли-продажи газа и дополнительных соглашениях». В «Нафтогазе» заверили, что мировая практика коммерческого арбитража знала случаи, когда одна из сторон уклонялась от исполнения судебного решения «на основании, что другая сторона преднамеренно разгласила информацию по арбитражному производству, что нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение».

Напомним, 22 декабря Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз» закупать у «Газпрома» по 5 млрд куб. газа в год до конца контракта.

«Газпром» в свою очередь получил отказ по схеме расчета за топливо «бери или плати» на $56 млрд за поставки газа в 2009-2017 гг.

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