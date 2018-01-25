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Москва, 25.01.2018

Российский «летающий танкер» впервые поднялся в воздух

«Expert Online» 2018

Перспективный российский самолёт-топливозаправщик Ил-78М-90А впервые поднялся в воздух. Уже в самой ближайшей перспективе «летающий танкер» станет основным топливозаправщиком, приспособленным для дозаправки в воздухе лайнеров дальней, фронтовой и специальной авиации, передаёт пресс-служба Авиационного комплекса имени Ильюшина.

При этом отмечается, что окончательная сборка серийных топливозаправщиков будет осуществляться на ульяновском заводе «Авиастар-СП». Там сейчас ведутся работы по установке поточной линии сборки тяжёлых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А и топливозаправщиков Ил-78М-90А.

Ил-78М-90А – «летающий танкер» – сможет дополнительно перевозить до 110 тонн топлива благодаря двум дополнительным бакам. При этом каждый из дополнительных топливных баков может нести по 50 тонн топлива. Заправка возможна двумя способами – с хвостовой части и со стороны двух крыльев самолёта. Одновременно в воздухе может производиться заправка трех лайнеров. При использовании Ил-78М-90А на земле возможна одновременная заправка до четырёх лайнеров.

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