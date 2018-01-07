Виды сертификации и способы оформления разрешительной документации

Сертификация представляет собой стандартную процедуру, потребность в которой возникает при совершении экспортных или импортных операций либо для подтверждения качества предоставляемых услуг.

Она регулируется законодательством и обеспечивает получение разрешений, необходимых для перевозки грузов через государственную границу. Данная система рассчитана на предотвращение импорта/экспорта потенциально опасных грузов, способных причинить вред здоровью людей или нанести ущерб государству. Сертификация требуется не для всех товаров, а лишь для отдельных групп, например, для пищевых продуктов, гигиенических средств, лекарств, обуви, одежды и др.

При возникновении необходимости в сертификации товаров и услуг нужно обратиться в надежную организацию, например в компанию Глобал Стандарт, занимающуюся предоставлением соответствующих услуг. При выборе сертификационной компании надо ознакомиться с перечнем разрешительной документации, которая может быть оформлена с ее помощью. Желательно, чтобы в списке оказываемых ей услуг присутствовали следующие: