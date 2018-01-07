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Москва, 08.01.2018

Виды сертификации и способы оформления разрешительной документации

«Expert Online» 2018

Сертификация представляет собой стандартную процедуру, потребность в которой возникает при совершении экспортных или импортных операций либо для подтверждения качества предоставляемых услуг.

Она регулируется законодательством и обеспечивает получение разрешений, необходимых для перевозки грузов через государственную границу. Данная система рассчитана на предотвращение импорта/экспорта потенциально опасных грузов, способных причинить вред здоровью людей или нанести ущерб государству. Сертификация требуется не для всех товаров, а лишь для отдельных групп, например, для пищевых продуктов, гигиенических средств, лекарств, обуви, одежды и др.

При возникновении необходимости в сертификации товаров и услуг нужно обратиться в надежную организацию, например в компанию Глобал Стандарт, занимающуюся предоставлением соответствующих услуг. При выборе сертификационной компании надо ознакомиться с перечнем разрешительной документации, которая может быть оформлена с ее помощью. Желательно, чтобы в списке оказываемых ей услуг присутствовали следующие:

  • ISO сертификация. Данная добровольная процедура нужна для подтверждения того, что деятельность компании ведется в соответствии с требованиями ISO. Исходя из рода этой деятельности, выдается определенный тип сертификата.
  • Выдача сертификатов Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данные документы подтверждают соответствие импортируемых грузов требованиям ЕАЭС. Срок их действия составляет пять лет.
  • Получение Добровольного сертификата ГОСТ Р. Данный документ подтверждает соответствие продукции национальным требованиям и госстандартам.
  • Госрегистрация. Она подтверждает факт удовлетворительного качества производимых организацией товаров и их соответствие эпидемиологическим и гигиеническим нормативам.
  • Добровольная сертификация услуг. Эта процедура направлена на получение подтверждения того, что качество оказываемых компанией услуг соответствует установленным требованиям.
  • Оформление декларации о соответствии требованиям ЕАЭС. Оно требуется для идентификации товаров и подтверждения факта их безопасности для продажи.
  • Подготовка технической документации, требуемой для высококачественного осуществления предпринимательской деятельности в соответствии со всеми имеющимися техническими нормативами и требованиями.
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