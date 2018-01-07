Виды сертификации и способы оформления разрешительной документации

Сертификация представляет собой стандартную процедуру, потребность в которой возникает при совершении экспортных или импортных операций либо для подтверждения качества предоставляемых услуг.
Она регулируется законодательством и обеспечивает получение разрешений, необходимых для перевозки грузов через государственную границу. Данная система рассчитана на предотвращение импорта/экспорта потенциально опасных грузов, способных причинить вред здоровью людей или нанести ущерб государству. Сертификация требуется не для всех товаров, а лишь для отдельных групп, например, для пищевых продуктов, гигиенических средств, лекарств, обуви, одежды и др.
При возникновении необходимости в сертификации товаров и услуг нужно обратиться в надежную организацию, например в компанию Глобал Стандарт, занимающуюся предоставлением соответствующих услуг. При выборе сертификационной компании надо ознакомиться с перечнем разрешительной документации, которая может быть оформлена с ее помощью. Желательно, чтобы в списке оказываемых ей услуг присутствовали следующие:
- ISO сертификация. Данная добровольная процедура нужна для подтверждения того, что деятельность компании ведется в соответствии с требованиями ISO. Исходя из рода этой деятельности, выдается определенный тип сертификата.
- Выдача сертификатов Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Данные документы подтверждают соответствие импортируемых грузов требованиям ЕАЭС. Срок их действия составляет пять лет.
- Получение Добровольного сертификата ГОСТ Р. Данный документ подтверждает соответствие продукции национальным требованиям и госстандартам.
- Госрегистрация. Она подтверждает факт удовлетворительного качества производимых организацией товаров и их соответствие эпидемиологическим и гигиеническим нормативам.
- Добровольная сертификация услуг. Эта процедура направлена на получение подтверждения того, что качество оказываемых компанией услуг соответствует установленным требованиям.
- Оформление декларации о соответствии требованиям ЕАЭС. Оно требуется для идентификации товаров и подтверждения факта их безопасности для продажи.
- Подготовка технической документации, требуемой для высококачественного осуществления предпринимательской деятельности в соответствии со всеми имеющимися техническими нормативами и требованиями.