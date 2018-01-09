«Денежный светофор» – оптимистичное завершение года

В последний рабочий день месяца Центральный банк опубликовал статистику денежной массы на 1 декабря 2017 года. Есть два повода для пусть осторожного, но, всё-таки, оптимизма.

Во-первых, денежная масса в России, впервые в истории, превысила «психологический» уровень 40 триллионов рублей.

Во-вторых, реальная денежная масса (то есть денежная масса с поправкой на инфляцию) показала лучшие темпы роста после падения 2015 года.

Денежный светофор

Посмотрим это подробнее на нашем «денежном светофоре.

График 1. Темпы прироста реальной денежной массы – лучшие с 2013 года.

Источники: ЦБ РФ, Росстат, расчёты С. Блинова

Вспомним, как "читать" эту диаграмму. Всё просто - она построена по принципу светофора.

Красный цвет (столбцы и линия в красной зоне) означает кризис в экономике. ВВП падает. Такое происходит, когда денежная масса в реальном выражении сжимается (денег в реальном выражении в экономике становится меньше).

Жёлтый цвет (столбцы и линия в жёлтой зоне) означает застой в экономике. ВВП растёт, но темпы этого роста составляют 1-2%. Такое происходит, когда реальная денежная масса растёт, но темпы её роста невысоки, от 0 до 20%.

Зелёный цвет (столбцы и линия выходят в зелёную зону) означает качественный рост экономики. ВВП растёт более чем на 5% в год, ещё более высокими темпами растут инвестиции в основной капитал.

Как видно на диаграмме, темпы прироста реальной денежной массы на 1 декабря составили 7,4%. Это не только выше, чем в марте 2017 года, но ещё и лучшие темпы аж с 2013 года! Напомню, что в 2013 году и нефть была выше 100 долларов за баррель, и украинские события были ещё впереди. Но экономика уже тогда замедлялась. И это замедление легко объяснялось «денежным светофором».

Вывод первый: пессимизм запоздал

Первый вывод, который можно сделать: нет поводов для пессимизма. Многие чиновники и аналитики реагируют на «прошлогодний снег».

Так, в августе министр экономического развития РФ обнародовал улучшение прогноза роста ВВП в 2017 году с 2,0% до 2,1%. На деле тогда было самое время этот прогноз пересматривать в сторону ухудшения, о чём «Эксперт-онлайн» предупредил в публикации «Запоздалый оптимизм Орешкина».

Сейчас маятник качнулся в другую сторону. Замедление темпов ВВП с 2,5% во втором квартале до 1,8% в третьем квартале, падение промышленного производства в ноябре на 3,6% - всё это подпитывает пессимизм экспертов и аналитиков. Но, судя по тому, что денег в экономике становится больше (причём в реальном выражении), ситуация (гораздо медленнее, чем могла бы и нам бы всем хотелось) начинает выправляться.

Другими словами, в ближайшее время мы увидим, что и экономические показатели улучшаются.

Вывод второй: денежная масса в 40 триллионов слишком мала

Впервые в истории денежная масса в России превысила отметку 40 триллионов. Много это или мало?

Очень мало. Ведь в реальном выражении, за вычетом инфляции это всего на 45% больше, чем в конце 2008 года (график 2).

График 2. С конца 2008 года реальная денежная масса росла в среднем всего на 4,3% в год.

Источники: ЦБ РФ, Росстат, расчёты С. Блинова

Всё познаётся в сравнении. За 9 лет - с конца 1999 года по конец 2008 года - реальная денежная масса росла в среднем на 25% в год и выросла в 7,4 раза (на 640%). Именно этим и был обусловлен бурный экономический рост в те годы, ВВП рос в среднем на 7% в год.

За такой же точно срок, то есть за 9 лет с конца 2008 по конец 2017, реальная денежная масса росла в среднем всего на 4,3% в год, и выросла всего лишь в 1,45 раза (на 45%). Именно в таких низких темпах роста реальной денежной массы и кроются причины замедления роста ВВП в этот период, он рос в среднем всего лишь на 0,5% в год.

Реальная денежная масса и реальный ВВП связаны теснейшим образом (коэффициент корреляции 99%). Несложный расчёт показывает, что для, например, удвоения ВВП 2000 года (задача, которую в своё время ставил президент Владимир Путин) реальная денежная масса должна была бы достигнуть 50 трлн рублей (в постоянных ценах 2014 года), а для удвоения ВВП 2003 года (в тот год задача и была поставлена) – 120 триллионов рублей (см. «Совет экономическому совету», Эксперт-онлайн от 26.05.2016).

Другими словами, текущий уровень реальной денежной массы (29 трлн. рублей в ценах 2014 года) крайне низок с точки зрения необходимого роста ВВП.

Низок он и с другой точки зрения. В сравнении с денежными массами других развитых стран, денежная масса России очень мала (график 3).

График 3. Денежная масса в России в разы меньше, чем в крупнейших финансовых центрах мира.

Источники: данные центральных банков, tradingeconomics.com

Денежная масса в России в 4 с лишним раза меньше, чем в Великобритании, и на порядок меньше, чем в Японии, еврозоне, США и Китае.

Именно поэтому тема создания в Москве финансового центра в последнее время практически не упоминается. И это неудивительно – стать финансовым центром без денег просто невозможно.

Заключение

Если Центральный банк сможет обеспечить темпы роста реальной денежной массы на не менее 20% в годовом выражении, то он включит «зелёный» сигнал светофора российской экономике, и темпы ВВП в этом случае заведомо превысят 5% в год.

Способность ЦБ увеличивать денежную массу в реальном выражении является, таким образом, ключевым фактором международной конкурентоспособности России в экономической сфере.

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