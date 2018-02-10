Светодиодные фары: достоинства и недостатки

Впервые светодиодные технологии появились порядка семи лет назад, на тот момент они считались эксклюзивным, а потому дорогостоящими.

Однако, как известно, прогресс не стоит на месте и сегодня светодиодные лампы широко используются не только на предприятиях, в частных домах и на улицах, но и в фарах автомобилей. Но так ли они хороши, как обещает производитель?

Преимущества LED-фар

В первую очередь хотелось бы выделить экономичность светодиодных фар. Они практически не потребляют энергию, благодаря чему являются незаменимыми для электромобилей. Кроме того малое потребление энергии экономит топливо, а следовательно и выхлопных газов в атмосферу выбрасывается меньше.

Конечно же, нельзя не упомянуть отличную способность светодиодных фар освещать ночную трассу. Причем в отличие от ксеноновых, они могут адаптироваться к различным условиям движения автомобиля, что позволяет при включенном дальнем свете не слепить водителей попутных и встречных авто.

Следующий весомый плюс LED-фар – это их долговечность. Средняя продолжительность их жизни 25 – 50 тыс. часов. В то время как их галогенные аналоги служат не более 500 часок, а ксеноновые – до 2,5 тыс. часов.

Недостатки светодиодных фар

Несмотря на массу плюсов, некоторые минусы у LED-фар также имеются. Например, они также как и домашние светодиодные лампы имеют способность перегорать в самый неподходящий момент. Причем чаще всего автомобильные LED-фары имеют цельную неразборную конструкцию, из-за чего заменить один вышедший из строя диод не получится, придется делать замену фары целиком.

Главной причиной, по которой перегорают лампы, является их перегрев. Дело все в том, что автодиоды отличаются высокой мощностью, именно это и позволяет обеспечивать хорошую дальность освещения. Чтобы LED-фары прослужили как можно дольше, производитель должен оснащать свою продукцию отдельной системой охлаждения.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться владельцы светодиодных фар – выход из строя блока управления светотехникой. Но справедливости ради стоит отметить, что случается это не так уж и часто. Весомым недостатком LED-фар является и то, что они практически не нагреваются в процессе своей работы. Что приводит к тому, что в сильный снегопад снег залепляет фару, делая ее практически невидимой. А это чревато серьезным ДТП, ведь водители задних машин не видят движущегося впереди транспортного средства и не соблюдают необходимую дистанцию.

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Однако, несмотря на все минусы LED-фар, они пользуются большой популярностью. Некоторые транспортные средства комплектуются светодиодной оптикой непосредственно на заводе, но в большинстве своем автолюбители устанавливают ее на свои машины самостоятельно.