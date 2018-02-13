В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков рассказал о содержании телефонных переговорах президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

По его словам, беседа прошла конструктивно, тема КНДР затрагивалась, но без глубинного обмена мнениями, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Песков отметил, что Путин поблагодарил Трампа за предложение помощи в расследовании катастрофы Ан-148, которая произошла в Подмосковье.

В свою очередь российский лидер информировал президента США о работе, которая ведется по линии МАК.

В ходе разговора также затрагивалась тема Северной Кореи.

«Тема как таковая затрагивалась, но без какого-либо глубинного обмена мнениями», – резюмировал Песков.