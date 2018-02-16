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Москва, 16.02.2018

Бывший гендиректор издательства «Известия» арестован по подозрению в мошенничестве

«Expert Online» 2018

Бывший генеральный директор ФГУП Издательство «Известия» Эраст Галумов арестован до 14 марта.

Он был взят под стражу в зале Лефортовского суда Москвы, который принял соответствующее постановление.

Согласно информации пресс-службы суда, Галумов проходит по уголовному делу, которое было возбуждённо по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), передаёт Life.

При этом отмечается, что заседание суда проходило в закрытом режиме. На нём рассматривались материалы Следственного управления ФСБ РФ.

Эраст Галумов — политолог и экономист. Кандидат экономических наук, доктор политических наук, профессор, автор книг и научных работ в области теории коммуникаций и имиджа государства, член союза писателей России, член международного сообщества писательских союзов, член общественного совета СК РФ. Действительный член Академии военных наук, полковник запаса. Ранее возглавлял издательство «Известия». 

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