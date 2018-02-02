ФАС усилит контроль на топливном рынке России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в свои территориальные органы письмо, согласно которому должен быть усилен контроль за текущей ситуацией на рынках нефтепродуктов.

Кроме того, в адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС плановых объемов реализации моторных топлив на экспорт, передаёт сайт ФАС.

В свою очередь заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, подчеркнул, что служба предпринимает все необходимые меры по недопущению негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов.

Он также отметил, что в настоящее время какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют.