«Северный поток-2» может оказаться невостребованным к 2050 году

Поскольку цены на российский газ в настоящее время конкурентоспособны, то «Газпром» продолжит тренд на поставку в Германию рекордных объемов газа, высказал свое мнение немецкий бизнес-консультант Хайко Ломан в интервью Deutsche Welle.

«Германия, действительно, является центром распределения газа, и часть поступающих объемов идет затем в другие страны. Но в 2017 году вырос и внутренний спрос, прежде всего - благодаря увеличению газовой генерации электроэнергии», - рассказал эксперт.

Он также считает, что в случае увеличения доли газа в электроэнергетики Германии, объемы поставок «Газпрома» к 2030 году могут быть увеличены.

«До 2030 года роль газа как наиболее экологичного ископаемого энергоносителя в какой-то мере возрастет, поскольку первостепенная задача будет состоять в целенаправленном сокращении использования угля, при сжигании которого выделяется особенно много углекислого газа», - считает Ломан.

Что касается проекта «Северный поток-2», то он может оказаться невостребованным через пару десятилетий из-за амбициозных планов Германии к 2050 году сократить выбросы CO2 на 95%. В этом случает отказ от природного газа неминуем, поскольку «при его сжигании все же выделяется, хотя и в значительно меньшей степени углекислый газ».

При этом Ломан считает проект «Северный поток-2» «вполне разумным».

«С точки зрения Германии этот трубопровод позволит получать дополнительные объемы российского природного газа. И, опять же с немецкой точки зрения, сделает поставки более надежными, поскольку транзит через Украину в прошедшие годы время от времени бывал ненадежным», - поделился мнением эксперт, который напомнил, что Германия в отличии от некоторых восточноевропейских стран всегда считала «Северный поток-2», прежде всего, экономическим проектом.

Северный поток 2, последние новости: Как Украина оплачивает участие Франции в проекте «Северный поток-2»