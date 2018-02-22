В России объяснили переброску истребителей Су-57 в Сирию

Стали известны причины переброски в Сирию новейших российских истребителей пятого поколения Су-57.

О них рассказал топ-менеджер одного из предприятий оборонной промышленности, а также представитель в органах военного управления, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, которое ссылается на одного из своих собеседников, самолёты были передислоцированы в рамках программы испытания систем вооружения. При этом точное количество направленных в Сирию Су-57 не называется.

Напомним, в ночь на 22 февраля стало известно, что в Сирию прибытии два российских истребителей пятого поколения Су-57. Согласно предварительной информации, 21 февраля эти самолеты приземлились на авиабазе Хмеймим. Вместе с ними в Сирию также прибыли четыре Су-35С и самолёт радиолокационного дозора А-50У.

Представители Минобороны РФ официальных заявлений по это поводу до сих пор не сделали.

Су-57 – перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта «ПАК ФА» (программа «И-21»).

Самолёт разработан для замены в российских ВВС тяжёлого истребителя Су-27. Для экспортных поставок на базе Су-57 совместно с Индией предполагается создание экспортной модификации самолёта с обозначением «FGFA» (Fifth Generation Fighter Aircraft — истребитель пятого поколения)

Первый полёт самолёт совершил ещё 29 января 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолётов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов), для испытания вооружений. Серийные поставки Су-57 в строевые части намечено начать в 2018—2019 гг.

Первый полёт Су-57 с двигателем второго этапа (двигатель «Изделие 30») состоялся в IV квартале 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолёты планируется в 2023-2025 годах.

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