Японцы начали избавляться от доллара

Японские инвесторы начали избавляться от казначейских облигаций США и других долларовых активов на фоне опасений дальнейшего ослабления американской валюты из-за раздувания национального бюджета администрацией Трампа, пишет Wall Street Journal.

Издание отмечает, что эта озабоченность менеджеров по управлению активами, может быть временной. Но эти настроения нельзя недооценивать, так как японские инвесторы, включая правительство, держат казначейские бумаги США на сумму 1,1 трлн долларов, занимая второе место после Китая среди крупнейших кредиторов Вашингтона. В течение многих лет экономика США полагалась на Японию и Китай, которые конвертировали свой торговый профицит в американский долг.

Опасения у японских инвесторов возникли после заявлений министра финансов США Стивена Мнучина в январе о том, что «слабый доллар хорош для торговли».

«Действия администрации Трампа, безусловно, вызывают опасения, что доллар больше не сможет сохранить прежние позиции ключевой валюты», - отмечает инвестиционный директор Nomura Asset Management Co Масахиро Кавагиси. «Портфель, который сконцентрирован на долларе, уже не актуален».

По его словам, фонд начал переводить средства из долларовых активов в долговые бумаги Индии, Малайзии и других стран с развивающейся экономикой.

По данным Министерства финансов США, за три недели до 17 февраля японские инвесторы продали международных долговых бумаг на сумму 19,6 млрд долларов. Эта распродажа облигаций и акций стала самой масштабной с апреля 2017 года.

Данные по казначейскими бумагам США за 2018 год еще не доступны, однако уже в конце 2017 года наметилась похожая тенденция - Япония начала сокращать объем американских бумаг на своем балансе, отмечает WSJ.

Эти тенденции привели, в том числе, к падению курса доллара к иене на 5% в 2018 году.

Инвесторы опасаются, что "разогрев" экономики по методу Трампа может привести к дальнейшему наращиваню долга США и росту инфляции.

Более мощную распродажу доллара останавливает лишь "безальтернативность" американских бумаг. Долговые рынки развивающихся стран не могут предложить необходимые объемы и не столь ликвидны, а долговые бумаги Европы отталкивают низкой доходностью.

Вместе с тем, опрошеннные WSJ управляющие японскими фондами уверены, что курс доллара будет и дальше снижаться, что скажется негативно на привлекательности американских облигаций, несмотря на рост их доходности.