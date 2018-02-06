Минфин начинает беспрецедентные покупки доллара

Доллару это пока не поможет

За месяц в период с 7 февраля по 8 марта 2018 года правительство направит 298,1 млрд рублей на валютные интервенции на Московской бирже. Таким образом, пишет портал Finanz.ru, объем скупки валюты вырастет на 18% по сравнению с январем и станет рекордным за все время подобных операций министерства.

Ежедневно Минфин будет продавать 15,7 млрд рублей, что при текущих курсах позволит ему копить по 277 млн долларов в день. За два месяца на скупку корзины из долларов, евро и фунтов стерлингов федеральный бюджет потратит 555 млрд рублей. Чтобы оценить масштаб покупок, можно заметить, что эта сумма больше затрат бюджета на всю систему здравоохранения за год (525 млрд рублей).

Минфин покупает валюту, согласно официальной точке зрения, для пополнения резервов, отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Эффект таких интервенций — влияние на поведение валютного рынка: скупая доллары, Минфин создает давление на рубль и не позволяет ему дорожать слишком сильно. В этой стратегии, довольно простой на первый взгляд, есть много вопросов. Один из них состоит в том, а весь ли объем спроса на валюту выходит на открытый рынок.

Судя по биржевым колебаниям, не весь, поэтому рублевые пары реагируют на действия Минфина сдержанно, указывает аналитик. В планах ведомства — продолжать покупать валюту и вполне возможно, что программа проработает весь год с плавным увеличением объемов закупки. Однако заставить рубль перестать укрепляться только таким механизмом невозможно. Доллар, по прогнозам Анны Бодровой, в ближайший месяц останется в пределах 55-58 руб., до президентских выборов в РФ «россиянину» вряд ли угрожает серьезный спад. «Самое интересное», говорит она, произойдет после марта.

«Простое» следование новым правилам

Минфин просто следует модифицированному бюджетному плану, который теперь предполагает привязку покупок долларов к долларовой, а не рублевой цене барреля нефти и фактического, а не прогнозного курса рубля, указывает, в свою очередь, глава аналитического департамента Dominion-World Станислав Вернер. На позапрошлой неделе, рассказывает он, еще до турбулентности рынков, котировки черного золота достигали трехлетних максимумов (по сорту Brent выше 71,26 долл./барр.), поэтому величина покупок увеличится сразу на 18% относительно января и составит почти 300 млрд руб.

Новое правило позволяет Минфину нарастить долю изъятий нефтегазовых доходов с 30-40% до 70%, что с одной стороны увеличивает макроэкономическую стабильность за счет уменьшения зависимости от динамики капитальных потоков и роста бюджетных доходов, с другой — поддержит конкурентоспособность российской экономики, в частности сырьевых экспортеров. В частности, напоминает Станислав Вернер, глава «Русала» Олег Дерипаска ранее посетовал на слишком крепкий рубль. Новое бюджетное правило ограничит потенциал укрепления национальной валюты в среднесрочной перспективе и фактически ставит непреодолимый барьер на пути его дальнейшего роста.

Обновление минимумов по доллару возможно только в случае выхода цен на нефть в новый ценовой диапазон 70-80 долл./барр. по сорту Brent, что соответствует базовому сценарию одного из крупных игроков на сырьевом рынке Goldman Sachs, говорит Станислав Вернер. В то же время все будет зависеть от соотношения динамики добычи сланцевой нефти/спроса на энергоносители в мире, которое уже не выглядит однозначной в пользу роста. Тем не менее, ожидает аналитик, исходя их технической картины, в преддверии президентских выборов есть шансы увидеть доллар ниже 55,50 руб., правда перед этим «американец» может ненадолго скакнуть вверх.