«Приближаются четыре дня, которые изменят мир», считает Елена Ковальская, арт-директор Центра имени Вс. Мейерхольда в Москве, на площадке которого с 9 по 13 февраля пройдет IV ежегодный фестиваль особых театров «Протеатр. Международные встречи»

Приближаются четыре дня, которые изменят мир. Это если мыслить глобально. Если реалистичней, изменятся те, кто пропустит через себя «Протеатр». А именно четыре спектакля из программы фестиваля особого театра – российский, немецкий, английский и африканский. В каждом из них участвуют люди с особыми потребностями – в прошлой жизни мы называли их инвалидами. Создатели этих спектаклей не хотели вызвать у зрителя изумление или жалость. Они ставили эстетические задачи – их мы и будем обсуждать по окончании спектаклей со зрителями и критиками. Но что же произойдет со зрителями? (Да и с критиками тоже, отчасти они тоже люди). Люди увидят привычные вещи под новым углом и узнают их настоящую ценность. Обнаружат у себя новые щупальца восприятия и расширят свои возможности. И это самое малое.

Рассмотрим, как это работает, на примере спектакля «Из-под пепла». Это африканский современный танец под электронику и ритуальный вокал. Его исполняет компания Unmute из Кейптауна – профессиональная танцевальная труппа плюс молодые люди с ампутированными конечностями. И те и другие полностью обмазаны пеплом и рассказывают пластическим языком историю ЮАР, историю преодоления человеком статуса пепла, небытия. Причем, люди с физическими изъянами действуют на сцене наравне с обыкновенными танцовщиками. Хочет или не хочет этого зритель, он примеряет на себя форму телесности человека с ампутированными обеими ногами, допустим. В первый момент он переживает ее как травму. Но уже в следующий момент испытывает ее как одну из своих возможностей. И страх уходит. А за счет этого нового аффекта человек как будто выходит в космос – понимание того, что жизнь невероятна, она проявляет себя повсюду и в самых разных формах.

В другой работе – танцевальном спектакле британской компании EXIM участвуют три профессиональных артиста и танцовщик с сильнейшим гиперкинезом, он почти обездвижен. И тем не менее вместе они создают общее поле коммуникации. «Когда смотришь этот спектакль, начинаешь верить, что у нас есть общее будущее с... мусульманами, допустим. Если люди, между которыми столько препятствий, вступили в коммуникацию, то это получится и у остальных». Это я повторяю за Натальей Поповой, организатором фестиваля, руководителям театра-студии «Круг» и режиссером «Евгения Онегина». Самые сильные чувства ждут зрителей, думаю, на ее спектакле и немецкой «Буре». В этих спектаклях играют люди с ментальными особенностями. «Бурю» мы покажем дважды, 12 и 13 февраля.

А «Евгений Онегин» идет в один вечер с другим коротким спектаклем «Рождением памяти».

«Классика говорит о нормах и сама является образцом, стандартом, – говорит Попова, – инвалид же самим своим существованием нарушает наши представления о норме. А когда классика ставится в особом театре, это вообще бомба. Поскольку она вступает в конфликт сразу со множеством наших представлений».

Так, проходя через встречу с особыми людьми в состоянии творчества, зритель особого театра отчасти научается тому, чем владеет особый человек – постигать мир, закрыв глаза, подобно незрячему, или говорить руками, подобно глухому, понимать другого чувственно, как это делают люди с ментальными особенностями, изучать границы мира и свои собственные – в танце. Словом, вместе с особым театром и его артистами зрители испытывают собственную наполненность и полноту мира и в полноте чувств и переживаний вступают в мир будущего – полисенсорный мир, в котором нет инвалидов, поскольку люди в этом мире владеют языком общения всех со всеми.