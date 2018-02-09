Без флага, но с надеждой

Обескровленную «допинговыми санкциями» команду олимпийских атлетов из России рано сбрасывать со счетов. Общей победы ждать не следует, но и разгрома, скорее всего, не будет. Часть сильных спортсменов остались в строю, и они готовы к главному спортивному старту четырехлетия. Теперь все будет зависеть от силы, скорости и мастерства, а не чиновничьих интриг.

Баталии в спортивных и гражданских судах завершены. Сегодня в Пхенчхане состоится церемония открытия очередных зимних Олимпийских игр, и на две с лишним недели Россия заболеет спортом. 169 атлетов в непривычном для них статусе «Олимпийский спортсмен из России» примут участие в розыгрыше рекордного количества комплектов наград. В Корее их будет 102.

Командный зачет на Олимпиадах – пережиток времен «холодной войны» между сверхдержавами. Победы и поражения в спорте по большей части индивидуальны и лишь опосредованно зависят от стараний государственной власти. Однако во всем мире продолжают следить за достижениями своих спортсменов и, естественно, заранее прикидывают шансы. На этот раз России сулят четыре золотые медали – на семь меньше, чем в Сочи и на одну больше Ванкувера. «Эксперт-Онлайн» проанализировал ситуацию в отдельных видах программы Игр.

Хоккей с шайбой

Про женскую команду скромно умолчим: шансов на победу фактически нет. Две суперсборные – Канады и США – привезли в Корею сильнейшие составы, наши – все, что осталось после дисквалификации сочинского костяка. Бороться, несомненно, будут, но…

Мужская команда, напротив, очевидный претендент на «золото». НХЛ своих игроков в Корею не отпустила, что сильнее всего ударило по самим заокеанским сборным, вынужденным укомплектовываться молодыми дарованиями. Сборная России прибыла в самом сильном, по мнению тренера Олега Знарока, сочетании КХЛовцев, в котором преобладают армейцы из Санкт-Петербурга и Москвы. Комплектование по системе базового клуба на совести наставника российской «красной машины», ему ведь отвечать за результат.

Поскольку все сборные оказались без выступающих в НХЛ лидеров, то силы заметно подравнялись. Чем-то предстоящий турнир напоминает этап Евротура с участием сборных Канады и США. Тревожит, что и в Евротуре мы довольно часто спотыкались на ровном месте. В нынешнем сезоне, кстати, уже была осечка в поединке с финнами.

Симптоматично, что последний раз наша хоккейная сборная выигрывала олимпийский турнир в 1992 году, выступая под нелепым, как и теперь, названием Объединенная команда. Может быть такое совпадение окажется дополнительным козырем?

Хоккей, мужчины

14.02. Россия – Словакия (15:10)

16.02. Россия – Словения (10:40)

17.02. США – Россия (15:10)

21.02. Четвертьфиналы

23.02. Полуфиналы

25.02. Финал (07:10)

Фигурное катание

В этом виде программы потери наверняка скажутся, но и немалые надежды есть. Главная российская дисциплина – женское одиночное катание, где выступят наши суперзвезды Евгения Медведева и Алина Загитова. Обе на недавно проходившем в Москве первенстве Европы потрясли весь мир сложностью программ. Будем надеяться, что корейский лед окажется к ним благосклонным. Неплохие шансы выиграть медаль есть у нас и в командном соревновании, дебютировавшем в Сочи. Далеко не каждая страна мира может похвастаться стабильными и высококлассными исполнителями во всех категориях. У фигуристов России такая стабильность есть, хотя к неудачам в мужском катании мы за долгие годы уже привыкли. В танцах и парном катании наша команда ни в чем соперникам не уступит, что доказали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выигравшие 9 февраля короткую программу среди спортивных пар. По итогам первого дня соревнований отставание от лидирующих в общем зачете канадцев составляет четыре очка, борьба завершится рано утром в понедельник.

12.02. Командное первенство (06:20)

15.02. Спортивные пары (04:30)

17.02. Мужчины (04:00)

20.02. Танцевальные дуэты (04:00)

23.02. Женщины (04:00)

Биатлон

«Голос русского биатлона» Дмитрий Губерниев в Корее рискует остаться без работы. Всего четыре спортсмена попали в заявку сборной, и, значит, эстафеты пройдут без нашего участия. Да и результаты избранников – Антона Бабикова, Матвея Елисеева, Татьяны Акимовой и Ульяны Кайшевой – в гонках Кубка мира не впечатляют. Бабиков пришел пятым в индивидуалке на самом первом этапе в Эстерсунде, Елисеев там же был восьмым в отсутствующем в программе Олимпиад супермиксте. Акимова за весь сезон ни разу не попала в десятку лучших, а Кайшева регулярно побеждала в менее престижном Кубке IBU, а вот на высшем уровне выступала ужасно: 75 место в спринте в Антхольце с 3 промахами и почти тремя минутами отставания говорит само за себя.

Мужчины

11.02. Спринт (14:15)

12.02. Гонка преследования (13:10)

15.02. Индивидуальная гонка, мужчины (14:00)

18.02. Масс-старт, мужчины (14:15)

Женщины

10.02. Спринт (14:15)

12.02. Гонка преследования (15:00)

14.02. Индивидуальная гонка, женщины (14:05)

17.02. Масс-старт женщины (14:15)

20.02. Смешанная эстафета (14:15)

Горные лыжи, прыжки с трамплина

Если повезет, то Павел Трихичев в комбинации сможет уцепиться за пьедестал – он это уже делал на одном из этапов нынешнего горнолыжного Кубка мира. Но конкуренция настолько высока, что обольщаться не стоит. Наши прыгуны размер отставания уже продемонстрировали: квалификацию в прыжках с большого трамплина они прошли, но по результатам оказались далеко от лидеров: Евгений Климов занял 12-е место, а Денис Корнилов – 28-е. Ну а довольно стабильно выступавшая в нынешнем сезоне Ирина Аввакумова поднимется на верхнюю площадку трамплина 12 февраля.

Керлинг

Мужчины в Корею не попали по спортивному принципу, и единственный представитель сильнейшего пола приехал на соревнования в дабл-миксте. Турнир начался загодя и пока наша супружеская пара – Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий – выступает уверенно. После игр с США, Норвегией, Финляндией и Китаем, у россиян в активе три победы.

Женская сборная полностью поменяла состав – опыт утрачен, зато пришло раскрепощение. Никто за поражения ругать новичков не станет, а, следовательно, можно показать все, на что способны.

13.02. Дабл-микст, финал (14:05)

23.02. Женщины, полуфиналы (14:05)

25.02. Женщины, финал (03:05)

Санный спорт/бобслей/скелетон

Мало что осталось от некогда победоносных команд в этих видах программы – допинговый скандал выкосил всех лидеров. К тому же бобслеистам из-за нехватки средств пришлось везти в Корею устаревшие «болиды». Немногие надежды связаны с выступлениями троицы – саночников Романа Романова и Семена Павличенко, а также скелетониста Никиты Трегубова. Только им по силам составить конкуренцию более именитым соперникам.

11.02. Санный спорт, одиночки, мужчины (12:50)

13.02. Санный спорт, одиночки, женщины (13:30)

14.02. Санный спорт, двойки, мужчины (14:20)

15.02. Санный спорт, командная эстафета (15:30)

16.02. Скелетон, мужчины (03:30)

17.02. Скелетон, женщины (14:20)

Лыжные гонки/лыжное двоеборье

Ситуация у лыжников схожа с происходящим в санном спорте – команда полностью разгромлена, а ее «генерал» Елена Вяльбе лишена допуска на Олимпиаду. Да и тренер всего один – немец Крамер, не успевший, по мнению МОК, «запятнать» себя допинговым скандалом. Борьбы с астматиками из Норвегии россиянам явно не выдержать.

Конькобежный спорт/Шорт-трек

От команды конькобежцев остались «рожки да ножки». В полном составе она соберется на катке в Коломне, где по решению российских властей пройдут утешительные соревнования для спортсменов, не попавших на Олимпиаду. У женщин, возможно, что-то сумеют показать спринтер Ангелина Голикова и стайер Наталья Воронина, но соперники у них невероятно сильны.

В шорт-треке, несомненно, все ждут ярких побед от хозяев Олимпиады. Российский кореец Виктор Ан, страстно желавший показать себя на родине, такой возможности был МОКом лишен. Однако в сборной России есть Семен Елистратов и Софья Просвирнова, которые в этом сезоне отлично показали себя на первенстве Европы. Соревновательный уровень, конечно, не столь высок, зато обретается вкус к победам, отрабатываются тактические схемы бега на крохотной ледовой площадке.

10.02. Шорт-трек, 1500 м, мужчины (13:00)

13.02. Шорт-трек, 500 м, женщины (13:00)

22.02. Шорт-трек, 500 м, мужчины (13:00)

22.02. Шорт-трек, 1000 м, женщины (13:00)



Сноуборд/Фристайл

Как ни странно это звучит, но наши шансы в экстремальных видах спорта растут год от года. Фраза о том, что Россия – страна экстрима – подтверждается на деле. Молодые команды во фристайле (22 спортсмена) и сноуборде (16 спортсменов) в полном составе добрались до Кореи и готовы принять бой. 9 февраля отлично провел квалификацию могула бронзовый призер Сочи Александр Смышляев, занявший по итогам первой попытки второе место с небольшим отставанием от лидера, канадца Кингсбери. В различных дисциплинах фристайла будут соревноваться действующий обладатель малого Кубка мира 19-летний Максим Буров, выигрывавшая в этом году этапы Кубка мира 17-летняя Валерия Демидова, побеждавшая на чемпионате мира среди юниоров опытная Марика Пертахия.

В сноуборде главные надежды связаны с выступлением звездной пары – Алены Заварзиной и Вика Уайлда, блеснувших в Сочи в параллельном слаломе. В 2014 году на счету Уайлда было две золотых медали, у Заварзиной – «бронза». Не прочь подняться на пьедестал и Андрей Соболев, сильно прибавивший после неудачного выступления в 2014-м году.

Мужчины

11.02. Сноуборд, слоуп-стайл (04:00)

12.02. Фристайл, могул (15:00)

14.02. Сноуборд, хаф-пайп (04:30)

15.02. Сноуборд, кросс (07:30)

18.02. Фристайл, воздушная акробатика (14:00)

21.02. Фристайл, ски-кросс (07:15)

22.02. Фристайл, хаф-пайп (05:30)

24.02. Сноуборд, биг-эйр (04:00)

24.02. Сноуборд, параллельный слалом (06:00)

Женщины

11.02. Фристайл, могул (15:00)

12.02. Сноуборд, слоуп-стайл (04:00)

16.02. Сноуборд, кросс (06:15)

16.02. Фристайл, воздушная акробатика (14:00)

17.02. Фристайл, слоуп-стайл (06:30)

20.02. Фристайл, хаф-пайп (04:30)

23.02. Сноуборд, биг-эйр (03:30)

23.02. Фристайл, ски-кросс (07:15)

24.02. Сноуборд, параллельный слалом (06:00)