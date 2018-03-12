Эксперты предложили варианты решения проблемы несбалансированности пенсионной системы в РФ

В России вновь ведется активное обсуждение проблемы пенсионного возраста. Специалисты указывают на демографические риски и увеличение несбалансированности пенсионной системы.

Одни утверждают, что иного способа решения данной проблемы, кроме как повысить возраст выхода на заслуженный отдых, нет, и вопрос только в сроках принятия такого решения. Другие заявляют о наличии альтернатив.

Согласно докладу РАНХиГС, посвященному этой проблеме, в 2015 году в Российской Федерации доля пенсионеров достигла почти 25%. К концу следующего десятилетия данный показатель возрастет до 28%, что означает уменьшение трудоспособного населения РФ на 4 млн человек. На основе долгосрочных демографических прогнозов, сделанных Министерством экономического развития РФ, эксперты пришли к заключению о том, что к 2035 году в стране будет столько же пенсионеров, сколько и работающих граждан, а в дальнейшем число пенсионеров окажется больше числа работающих граждан. Это означает, что каждый работающий российский гражданин должен будет "обеспечивать" более одного пенсионера. По словам авторов доклада, в мировой истории таких прецедентов никогда не было.

Они полагают, что единственный выход из сложившейся ситуации заключается в повышении пенсионного возраста. В настоящее время в Российской Федерации он ниже, чем любой из стран ОЭСР. В докладе содержатся несколько вариантов повышения возраста выхода на пенсию. К примеру, предлагается постепенно увеличивать пороговое значение путем прибавления трех месяцев ежегодно в течение первых четырех лет, далее – путем прибавления шести месяцев ежегодно. В результате длительность переходного периода для женщин составит десять лет, для мужчин – восемь лет, а пенсионный возраст – шестьдесят лет и шестьдесят три года соответственно. В настоящее время российские женщины выходят на пенсию в пятьдесят пять лет, мужчины – в шестьдесят лет.

Бывший глава российского Минфина Алексей Кудрин также выступает за увеличение пенсионного возраста. По его мнению, величина пенсии должна составлять не менее 40% от величины средней зарплаты. А поскольку число трудоспособных граждан будет уменьшаться, без увеличения пенсионного возраста решить эти задачи удастся только путем увеличения взносов в ПФР с нынешних 22%.

Однако ряд специалистов указывает, что для выравнивания социальных дисбалансов можно использовать и другие способы. Один из них состоит в снижении уровня смертности среди населения трудоспособного возраста. Другой способ заключается в выводе экономики из тени. Третий способ – повышение производительности труда, которая в Российской Федерации в настоящее время в два раза меньше по сравнению со странами ОЭСР.