Россия впервые со времен Карибского кризиса предупреждает о возможности прямого военного конфликта с США

Россия и США давно не были так близки к угрозе прямого военного столкновения. Во вторник 12 марта Генштаб России пообещал сбивать американские ракеты в случае бомбежки Дамаска.

По словам человека, близкого к Министерству обороны России, подобное заявление начальника Генштаба Валерия Герасимова потребовалось, поскольку урегулировать ситуацию на уровне командиров среднего звена через действующие в Сирии механизмы обмена информацией невозможно, пишут «Ведомости» сегодня 14 марта. Источник издания отмечает, что военные России и США почти не общаются, «обмен мнениями идет с помощью заявлений в телеэфире и соцсетях». Он также рассказал о недостатке средств ПВО в Сирии у армий России и правительства Башара Асада для отражения массированного удара, аналогичного по силе прошлогоднему, нанесенному крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат после «химического инцидента» в Идлибе.

Правда, по словам Герасимова, удар последует в ответ на угрозу российским военным. При этом, как говорит собеседник «Ведомостей», придется реагировать «даже если удар будет нанесен по не связанным с российской армией целям».

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, считает, что война нервов зашла также далеко, как в ситуации с Карибским кризисом 1962 г. Напряженность возрастает, но при этом говорить о повторении ситуации периода правления Никиты Хрущева в СССР и Джона Кеннеди в США, пока преждевременно.

«Тогда США внезапно обнаружили у себя под боком советские ракеты, сейчас же стороны хорошо информированы о потенциалах друг друга», -говорит эксперт.

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