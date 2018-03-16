Максим Галкин Государственный Кремлёвский Дворец

ул. Воздвиженка, 1/13

23 марта 2018 19:00

Возрастной ценз: 12+

Большой сольный концерт и новая программа!

Мальчишество, дерзость, смех, «невыносимая легкость бытия». Максим Галкин — Чеширский Кот из «Алисы в стране чудес», чья улыбка продолжает парить над сценой даже после того, как артист скрывается за занавесом.

Неблагодарное дело: описывать словами скетчи, импровизации и реплики популярного пародиста. Их надо видеть и слышать, сидя в зрительном зале, который то и дело взрывался хохотом и аплодисментами.

Максим: раскованный, галантный (и слегка хулиганистый, как всегда), плывет на волнах зрительской любви. Ни один «вынос» традиционного букета от зрительниц не остается без его благодарного внимания. Максим весь такой из себя и есть: саркастичный, легко скользящий по поверхности своих шуток, которые зачастую на грани фола; но — не теряющий при этом такта и любви к зрителям.

Его блестящие пародии и перевоплощения на монстров российского и зарубежного шоу-бизнеса всегда столь точны, что неизвестно, кому аплодируют зрители – Галкину ли, или – вдруг возникшему на сцене Муслиму Магомаеву, с его знаменитой «Ночь пройдет, солнце взойдет..»? Или Александру Серову, плавно переходящему в Диму Билана с Басковым? Высунула нос «Верка-Сердючка», а ей на смену пришла Рената Литвинова – «Марлен Дитрих наших дней»; cкрылась и она — явилась громогласная Маша Распутина в одном флаконе с Жанной Агузаровой… Вдруг — на одном дыхании — на сцене расцвело ангельское сопрано Анны Нетребко, столь зримое, что – чур-чур – многим приходится ущипнуть себя за руку. Но не тут-то было, и «недолго музыка звучала»! Бессмертную арию сменяет всамделишный звучный баритон Филиппа Киркорова – и снова оцепенение охватывает весь зрительный зал. И опять на сцене: вот он весь, только Максим Галкин. Один-одинешенек, но с тысячью лиц и образов, стоящих за ним. «Человечество, смеясь, расстается со своим прошлым» — это известная, ставшая такой расхожей цитата. Ведущие ток-шоу, певцы, политики — мастерски подсмотренные и скопированные Максимом становятся даже чем-то «ближе и родней» нам, простым зрителям.

Наверное, в этом и есть зерно истины. А Артист словно ни при чем и стоит в стороне, но пристально наблюдает мельчайшие штрихи и жесты, занося их в свою невидимую галерею пародий. Внешне простой, но такой всезнающий. Искрящийся смехом, но с мудрой улыбкой фавна. Ведь мы никогда не узнаем за множеством масок — а смешно ли ему САМОМУ когда-нибудь бывает на самом деле? Или нет? Ему, спрятанному за аплодисментами и нашим смехом его шуткам? «Знаете, я бы сам с удовольствием сходил на свой концерт, так он хорош!» — снова пересмешничает Максим.

23 марта 2018 года, Государственный Кремлевский Дворец, Максим Галкин большой сольный концерт, новая программа, начало в 19:00.

Продолжительность 2 часа 30 минут с одним антрактом.