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Москва, 16.03.2018

Прибалтика останется без российского зерна

«Expert Online» 2018
  • Перевозка зерна из России в Европу
МСХ РФ

Перевозка зерна из России в Европу

Группа компаний «Новотранс» приступает к  строительству перегрузочного зернового терминала в порту Усть-Луга,  что позволит нарастить экспортные поставки российского зерна в Европу и лишит прибалтийские порты миллионов тонн российской пшеницы.

Предполагается, что экспортный специализированный зерновой терминал с объемом хранения 300 тыс. тонн и пропускной способностью 5-6 млн тонн зерна в год  будет построен за четыре года и заберет перевалку зерновых у порта Лиепая в размере свыше 4,5 млн. т. в год.  Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление группы.

В «Новотрансе»заявили, что  в настоящий момент  на северо-западе России нет пригодных терминалов для перевалки зерна. Все погрузки в Европу идут через порты Прибалтики. По данным компании, в январе-феврале 2018 года  через балтийских соседей было перевалено 710 тыс. т. зерновых грузов.

Как пояснила гендиректор ОАО «Компания Усть-Луга» Виктория Федорова, «так как в покупке российского зерна заинтересованы страны Евросоюза, то логично размещать новые зерновые терминалы в Балтийском бассейне. И порт Усть-Луга как нельзя лучше подходит для этой цели».

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