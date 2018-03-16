Прибалтика останется без российского зерна

Группа компаний «Новотранс» приступает к строительству перегрузочного зернового терминала в порту Усть-Луга, что позволит нарастить экспортные поставки российского зерна в Европу и лишит прибалтийские порты миллионов тонн российской пшеницы.

Предполагается, что экспортный специализированный зерновой терминал с объемом хранения 300 тыс. тонн и пропускной способностью 5-6 млн тонн зерна в год будет построен за четыре года и заберет перевалку зерновых у порта Лиепая в размере свыше 4,5 млн. т. в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление группы.

В «Новотрансе»заявили, что в настоящий момент на северо-западе России нет пригодных терминалов для перевалки зерна. Все погрузки в Европу идут через порты Прибалтики. По данным компании, в январе-феврале 2018 года через балтийских соседей было перевалено 710 тыс. т. зерновых грузов.

Как пояснила гендиректор ОАО «Компания Усть-Луга» Виктория Федорова, «так как в покупке российского зерна заинтересованы страны Евросоюза, то логично размещать новые зерновые терминалы в Балтийском бассейне. И порт Усть-Луга как нельзя лучше подходит для этой цели».

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