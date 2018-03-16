Путин поручил разработать указ о национальных целях развития России до 2024 года

Путин поручил своей администрации разработать проекта указа, определяющего национальные цели развития РФ на период до 2024 года, сообщается на официальном сайте Кремля. Ресурс публикует также перечень поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.

Документ должен включать в себя основные направления и цели национального развития России на ближайшие шесть лет, до 2024 года. Сообщается, что проект также должен отражать основные моменты на пути вхождения России «в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых».