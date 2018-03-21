Российский учёный раскрыл способ, как определить создателя «Новичка»

Вил Мирзаянов – советский химик, считающийся одним из разработчиков нервно-паралитического вещества системы «Новичок» – раскрыл способ определения создателя этого смертельного газа.

По его словам, в составе «Новичка», которым предположительно были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, всегда содержится информация о его происхождении, передаёт РБК.

При этом он подчеркнул, что для покушения на шпиона использовался так называемый бинарный вариант токсина. А в этом случае, как утверждает химик, боевое отравляющее вещество А-232 составляют из двух компонентов при помощи третьего, связующего химиката — промотора.

Учёный, сравнив его с отпечатком пальца на месте преступления, пояснил, что с помощью анализа связующего компонента токсина можно узнать его происхождение. В частности, российская и британская стороны обменивались образцами химического оружия в рамках конвенции ООН о его запрете.

«Поэтому русские знают, какие промоторы есть у американцев, а американцы и британцы знают русский вариант», — констатитровал Мирзаянов.

Напомним, бывший офицер ГРУ, получивший в 2010 году убежище в Британии, Сергей Скрипаль был отравлен в английском городе Солсбери 4 марта 2018 года.

По информации британского следствия, отравление произведено нервно-паралитическим веществом «Новичок», якобы произведенным в России. В этой связи Лондон бездоказательно обвинил в отравлении российские спецслужбы.

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