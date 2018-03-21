«Русский след» к Facebook ищут в Британии

В США в связи со скандалом вокруг компании Cambridge Analytica (Великобритания) был подан судебный иск к социальной сети Facebook, сообщает ТАСС со ссылкой данные федерального суда штата Калифорния. Групповой иск подан от лица инвестора по имени Фан Юан, а также тех, кто мог понести финансовые потери из-за того, что ранее вложили средства в Facebook.

За последние два дня стоимость акций компании снизилась на целых 12%, то есть ее капитализация уменьшилась на 65 млрд долларов. Еще не так давно столько стоили самые дорогие компании мира, да и в наше время это очень много. Например, в рэнкинге The World’s Biggest Public Companies журнала Forbes за 2017 год столько стоит 427-я в мире по капитализации акционерная корпорация.

Котировки обрушились на фоне скандала, разразившегося после того, как появилась информация, будто личные данные более 50 млн пользователей Facebook оказались в распоряжении Cambridge Analytica, сотрудничавшей с предвыборным штабом Дональда Трампа. Историю дополнительно украшает фигура «ученого со связями в РФ», который имеет к ней отдаленное отношение.

Конгрессмены уже требуют вызвать основателя Facebook Марка Цукерберга на допрос. Эксперты считают, что компания понесет самый ощутимый имиджевый и экономический ущерб с момента своего создания.

Личные данные пользователей Facebook, как пишет «Коммерсантъ», Cambridge Analytica собрала через приложение, разработанное при участии научного сотрудника Кембриджского университета Александра Когана. Выходец из бывшего СССР, из Молдавии, он действительно является специалистом по мониторингу поведения пользоваталей Facebook, а также контактирует с российскими университетами. Приложение, позволявшее пользователям заработать небольшое количество денег за прохождение персонализированных тестов, скачивали миллионы людей по всему миру. Разработчик утверждает, что не знал, как Cambridge Analytica распорядится собранной им информацией.

Подкопаться трудно

Шансы Федеральной торговой комиссии (ФТС) доказать, что Facebook виноват в произошедшем, составляют 50%, полагает Вадим Меркулов, старший аналитик ИК «Фридом Финанс». Высокая вероятность того, что расследование ни к чему не приведет, основана на том, что Cambridge Analytica спрашивала у пользователей о согласии с условиями опроса. Соответственно, юридических оснований считать, что Facebook или Cambridge Analytica нарушили права пользователей, нет.

Однако даже то, что прямое нарушение закона со стороны Facebook доказать проблематично, не избавит его от штрафа в размере от 2 до 5 млн долларов, уверен аналитик. Ситуацию усугубляет то, что это не первый скандал с получением данных пользователей без их согласия. Система защиты конфиденциальности информации пользователей Facebook доказала свою неэффективность, поэтому штрафы для соцсети могут превысить 10 млн долларов.

Однако при любой сумме эти штрафы имеют символическое значение. Биржевые потери имеют совсем другой масштаб и говорят сами за себя.

Вадим Меркулов ожидает, что рост выручки компании снизится до 36% в 2018 году. Однако в долгосрочной перспективе потенциал развития компании остается прежним за счет ее размеров, считает аналитик.

Кто только не работал на Трампа

Если вы когда либо участвовали в опросах, проводимых в Facebook, размещали результаты в ленте и призывали друзей проделать то же самое, то вы передавали информацию третьим лицам, таким как Cambridge Analitica, указывает аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. Разумеется, один опрос не даст полного представления о ваших политических взглядах или потребительских предпочтениях, но постоянное участие в подобных мероприятиях— да.

Но на самом деле все не так плохо, уверен он. То, в чем обвиняют социальную сеть, было возможно в 2015 году, но в наше время уже нет. Раньше при запуске подобных опросов Facebook предоставлял им уникальный номер клиента, который был одинаковым для всех приложений, а значит, собирать информацию о пользователях труда не составляло. В настоящее время для каждого приложения моделируется свой уникальный идентификатор. Безусловно, признает Михаил Мащенко, некая возможность агрегирования информации из разных игр у разработчиков остается, но для этого теперь надо подключать дополнительные и трудозатратные методы.

Он считает долгосрочный негативный эффект для акций и репутации компании крайне маловероятным, если только не вскроются какие-то новые подробности этой истории.

Facebook может утянуть рынок вниз

В эпоху всеобщей прозрачности личных данных сложно ожидать от любой из соцсетей, что она не использует личные данные пользователей в целях рекламы и заработка, указывает, в свою очередь, генеральный директор инвестиционной компании «ХаритоновКапитал» Максим Харитонов. То есть манипуляция с целью продать тот или иной товар или услугу производится соцсетями на ежедневной основе, и это считается нормальным и для западных прогрессивных обществ, и для более традиционных. Все считают это частью правил игры.

По мнению эксперта, с манипуляцией личными данными пользователей в политических целях все обстоит точно также, но для общественности будет сыграна сильная эмоциональная реакция, расследование и допрос главы соцсети, которые ни к чему не приведут. В силу сложнодоказуемости таких обвинений они так и останутся предположениями. Юристы Facebook смогут доказать непричастность и развалить дело, но капитализация соцсети, по его мнению, восстановится еще не скоро, и тут сыграет роль простое стечение обстоятельств.

Так, фондовый рынок США давно ощущает перегрев, инвесторы нервничают, наблюдая обновление максимумов раз в несколько месяцев: август 2016, декабрь 2016, февраль 2017, июнь 2017, август 2017, и, наконец, вертикальный рост в январе 2018 до 2872,87 пунктов (индекс Доу-Джонса), после которого все стали искать повод для коррекции.

Он нашелся не сразу, но, считает Максим Харитонов, скандал вокруг Facebook — отличный повод для продаж, который запустит более глубокую коррекцию в технологическом секторе, а он в свою очередь утянет за собой вниз все остальные бумаги: любой разумный человек на таких высоких уровнях хотя бы часть своего портфеля выведет в кэш. «Думаю, что S&P 500 в таких условиях с текущих 2716 пунктов скорректируется как минимум до 2530. А бумаги Facebook — со 168 до 156 долларов и ниже, если градус эмоционального давления будет расти, — говорит Максим Харитонов. — Как только эмоции пройдут, инвесторы вспомнят, что компания растет на 47% в год по выручке, и на 58% по чистой прибыли, и вернут ее в свои портфели».

Facebook и американская элита

И, продолжает он, в США степень интеграции соцсети и правительственных служб настолько высока, что в том, чтобы разбирать все связи и пути лоббирования тех или иных политиков, не заинтересован никто. Удар по имиджу в результате могут получить не только Трамп или Клинтон, но и все более-менее крупные политики, потому что они ведут борьбу по одинаковым правилам и с использованием одинаковых ресурсов. Проще говоря, они, скорее всего, все используют инструменты, подобные тем, что использовала Cambridge Analytica.

Стоит однако заметить, что скандал может начать развиваться и по-иному. С учетом сказанного экспертом, республиканцы могут попытаться и повернуть эту историю в свою пользу и поискать следов незаконного извлечения данных из социальной сети игроками Демократической партии, а то и правительственным аппаратом, действовавшим в предвыборный период. Он может также сделать еще более актуальным вопрос о том, как социальные сети торгуют личными данными людей, которые полностью раскрывают там свою жизнь и взгляды.