Высылка российских дипломатов может дорого обойтись Меркель

Новое правительство ФРГ, приступившее к работе две недели назад, столкнулось с первым серьезным испытанием. Решение Берлина выслать четверых российских дипломатов раскололо Социал-Демократическую партию (SPD), которая входит в правящую коалицию с христианскими демократами канцлера Меркель.

«Мы должны сделать все возможное,- заявил в интервью изданию Passauer Neue Presse демократ Гернот Эрлер, правительственный координатор по отношениям с Россией,- чтобы предотвратить начало новой холодной войны с Россией».

У Германии, по его словам, ясная и непоколебимая позиция, но Берлин хочет сохранить диалог с Москвой.

В то время, как решение о высылке российских дипломатов, было встречено с пониманием в руководстве Христианско-демократического союза (CDU) да и рядовые члены партии Меркель в основном помалкивают, раскол как в верхах, так и в низах SPD быстро растет. Причем отдельные высокопоставленные члены SPD пошли значительно дальше Эрлера, который по роду занятий не имеет права критиковать правительство. Так, бывший еврокомиссар по промышленности Гюнтер Верхоген заявил, что любые санкции должны основываться на фактах, а не на подозрениях.

«Точка зрения, что Путин и русские виноваты во всем, отравляет умы и должна исчезнуть»,- заявил Верхоген в интервью газете Augsburger Allgemeine daily.

Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль подчеркнул, что комментарий Верхогена говорит об его «смелости и здравом уме».

Крайне негативно к решению канцлера Меркель отнеслись ультраправая «Альтернатива для Германии» (AfD) и радикальная Левая партия. Как всегда, когда речь идет о каких-то наказаниях для России, возражает и большая часть деловых кругов Германии.

Так, Немецкий комитет по экономическим отношениям с Восточной Европой призвал правительство ФРГ воздержаться от поспешных решений и предупредил, что политические меры могут спровоцировать адекватный ответ другой стороны.

Понять бизнес можно. В 2017 году медленно начали восстанавливаться экономические связи между Германией и Россией. В прошлом году впервые с 2012 г. вырос немецкий экспорт в Россию. Напомним, что в 2012 г. экспорт составлял 38 млрд евро, а в первые 11 месяцев прошлого года - всего лишь 24,1 млрд евро. Кроме экспорта, от которого во многом зависит немецкая экономика, следует, конечно, вспомнить и о российском газе, который, примерно, на треть удовлетворяет спрос страны на газ. Кстати, во вторник Берлин наконец окончательно одобрил строительство газопровода «Северный поток 2».

Сторонники России призывают Ангелу Меркель последовать примеру ее коллеги, канцлера Австрии Себастьяна Курца. Отказ правительства Курца, в которое входят и националисты, поддерживающие союзные отношения с «Единой Россией», высылать российских дипломатов вызвал волну критики во всех регионах Европы. Достаточно сказать, что бывший премьер-министр и министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт даже выразил сомнение, является Австрия частью Запада?

«Такая позиция,- написал он в своем аккаунте в Twitter,- едва ли совместима с членством в Евросоюзе». Бильдт считает, что существует большая разница между быть частью Запада и быть мостом между Востоком и Западом.

Бывший глава МИД Латвии Артис Пабрикс, который сейчас работает в Европарламенте, назвал отказ Вены высылать российских дипломатов «плохой шуткой».

«Какие еще политические позиции и решения Евросоюза, по мнению Курца, не разделяет Австрия?»- спросил он.

Несмотря на девятый вал критики в Австрии твердо уверены, что они строят мосты между Востоком и Западом и что они хотят оставить «каналы открытыми».

Себастьян Курц заявил в понедельник, что Австрия поддерживает решение ЕС об отзыве своего представителя из Москвы. Однако от других мер Вена отказалась, объяснив свой отказ присоединяться к двум с лишним десяткам западных стран тем, что Австрия сохраняет нейтралитет. Напомним, Австрия обязалась сохранять нейтралитет в 1955 году для того, чтобы прекратить оккупацию страны американскими, советскими, британскими и французскими войсками.

Австрия получает из России большую часть газа и далеко не первый раз пытается смягчить позицию Запада во времена конфликтов с Москвой. Достаточно напомнить, что социал-демократ Вернер Файман, который был канцлером Австрии и который возглавляет австрийских социал-демократов, был одним из самых рьяных скептиков, когда на Россию в 2014 году налагались первые санкции.

Партия свободы, возглавляемая вице-канцлером Хайнцем-Кристианом Штрахе, является партнером Австрийской народной партии в правящей коалиции. В 2016 г. она подписала в Москве рабочее соглашение с партией «Единая Россия» и заявила, что выступает против антироссийских санкций.