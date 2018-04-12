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Москва, 12.04.2018

Авиакомпания AIR MALTA завоевала первое место TRIPADVISOR “Лучшие авиалинии по мнению путешественников»

«Expert Online» 2018
  • Авиакомпания AIR MALTA завоевала первое место TRIPADVISOR “Лучшие авиалинии по мнению путешественников»
предоставлено пресс-службой

Эйр Мальта объявила, что она признана победителем в премиях TripAdvisor Travelers «Choice™ 2018 для авиакомпаний - в категории европейских региональных авиакомпаний. TripAdvisor выделил ведущих мировых перевозчиков, исходя из количества и качества обзоров и рейтингов авиакомпаний по всему миру в 12-месячный период.

Комментируя это достижение, д-р Чарльз Манджион, председатель Air Malta, заявил: «Это отличная для нас новость. Мы очень гордимся этим достижением и прилагаем все усилия, чтобы продолжать совершенствовать наши стандарты. Эти результаты основаны на непредвзятых обзорах и опыте наших пассажиров во время путешествия с Air Malta. Эта награда отражает приверженность наших сотрудников предоставления отличного сервиса нашим пассажирам, в том числе и при трудных ситуациях. Я хочу поблагодарить всех сотрудников Air Malta за их неустанные усилия, особенно сейчас, когда мы начали наш напряженный летний график. Благодаря усилиям нашего персонала, работая как одна команда, нам удается получить такие замечательные отзывы».

Министр туризма Д-р Конрад Мицци добавил: «Мы получили эту премию в особенно важное время для Air Malta, когда мы приступили к стратегии роста. В этом году авиакомпания предложит более 4000 рейсов по сравнению с прошлым годом и перевезет более 2,3 миллиона пассажиров. В течение последних нескольких месяцев авиакомпания объявила в общей сложности о 14 новых маршрутов и трех внутриевропейских рейсов. Новые маршруты не только делают Мальту более доступной и помогают установить Air Malta как «Авиакомпанию Средиземноморья», но и поддерживают ее стратегию роста».

«Мы очень рады, что Air Malta признали любимой авиакомпанией сообщества TripAdvisor, что поможет компании прославиться среди мировых носителей, обеспечивающих самые лучшие впечатления о перелетах», - сказал Брайан Зальцбург, старший вице-президент и генеральный менеджер TripAdvisor Flights.

«Поскольку индустрия авиалиний вводит новые тарифные продукты и расширяет ассортимент предложений в полете, потребители продолжают искать перевозчиков, которые приносят ценный и качественный опыт.

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