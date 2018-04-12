Трамп включил заднюю

Глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз сделал противоречивое заявление, написав в своём микроблоге в Twitter, что он не озвучивал, когда произойдет атака на Сирию.

«Может быть очень скоро, а может совсем не скоро!», – подчеркнул президент США.

Кроме того, он решил напомнить миру, кто по его мнению, освободил Сирию от террористов «Исламского государства» (организация запрещена решением Верховного суда в России).

«В любом случае, США под руководством моей администрации сделали отличную работу по избавлению региона от ИГ. Где же наше «Спасибо, Америка»?», – задаётся вопросом Трамп.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.

В своём микроблоге в Twitter он отреагировал на заявление российских чиновников о том, что наша страна готова сбивать американские ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны: «Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они летят, хорошие, новые и «умные». Не надо дружить с убивающим газом животным-убийцей», которое уничтожает людей и наслаждается этим!».