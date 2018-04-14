Выбор промышленного насоса: особенности и критерии

Чтобы выбрать промышленный насос, наилучшим образом подходящий для выполнения определенных работ, нужно учитывать следующие критерии:

• коэффициент полезного действия установки;

• полная стоимость насоса;

• площадь, занимаемая агрегатом;

• стоимость использования;

• особенности функционирования агрегата.



По данным критериям центробежные насосы значительно превосходят поршневые. Они обладают следующими достоинствами:

• возможность использования грязной жидкости;

• равномерность подачи жидкости, избавляющая от необходимости в монтаже воздушных колпаков;

• могут напрямую подсоединяться к быстроходным моторам, за счет чего обеспечивается компактность установки и существенное уменьшение капитальных затрат;

• равномерность вращения, что делает возможным монтаж агрегата на фундаментах с меньшей массой;

• простота конструкции и ухода, обеспечивающая сокращение затрат на текущий ремонт и оплату труда обслуживающего персонала;

• простота регулировки объема подаваемой жидкости в обширных границах;

• минимальное количество требуемой смазки.



Благодаря перечисленным достоинствам центробежные насосы в последнее полностью заменили поршневые агрегаты время в сфере средних и крупных подач, оставив им немногочисленные сферы применения, в основном высокого давления и небольшой подачи. И даже в этих сферах центробежные агрегаты зачастую с успехом конкурируют с ними. При подачах свыше двухсот кубометров жидкости в секунду коэффициент полезного действия центробежных насосов не уступает коэффициенту полезного действия поршневых насосов, которые не способны подавать десятки кубометров жидкости в секунду.



Кроме того, в последнее время повсеместно применяются быстроходные пропеллерные насосы. Они превосходят диагональные и центробежные агрегаты при подаче больших объемов жидкости с относительно небольшими напорами за счет ряда достоинств:

• прямоточное осевое направление движения жидкости через агрегат обеспечивает высокий коэффициент полезного действия и снижение гидравлических потерь;

• благодаря большому количеству оборотов обеспечивается компактность, легкость и дешевизна конструкции и насоса, и мотора;

• в насосах с переменной высотой подачи имеется возможность регулировать нагрузку путем поворота лопаток, что обеспечивает максимальную экономию;

• простота конструкции, обслуживания и использования.

Источник: allrus.ru