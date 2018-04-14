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Москва, 16.04.2018

Выбор промышленного насоса: особенности и критерии

«Expert Online» 2018

Чтобы выбрать промышленный насос, наилучшим образом подходящий для выполнения определенных работ, нужно учитывать следующие критерии:
• коэффициент полезного действия установки;
• полная стоимость насоса;
• площадь, занимаемая агрегатом;
• стоимость использования;
• особенности функционирования агрегата.

По данным критериям центробежные насосы значительно превосходят поршневые. Они обладают следующими достоинствами:
• возможность использования грязной жидкости;
• равномерность подачи жидкости, избавляющая от необходимости в монтаже воздушных колпаков;
• могут напрямую подсоединяться к быстроходным моторам, за счет чего обеспечивается компактность установки и существенное уменьшение капитальных затрат;
• равномерность вращения, что делает возможным монтаж агрегата на фундаментах с меньшей массой;
• простота конструкции и ухода, обеспечивающая сокращение затрат на текущий ремонт и оплату труда обслуживающего персонала;
• простота регулировки объема подаваемой жидкости в обширных границах;
• минимальное количество требуемой смазки.

Благодаря перечисленным достоинствам центробежные насосы в последнее полностью заменили поршневые агрегаты время в сфере средних и крупных подач, оставив им немногочисленные сферы применения, в основном высокого давления и небольшой подачи. И даже в этих сферах центробежные агрегаты зачастую с успехом конкурируют с ними. При подачах свыше двухсот кубометров жидкости в секунду коэффициент полезного действия центробежных насосов не уступает коэффициенту полезного действия поршневых насосов, которые не способны подавать десятки кубометров жидкости в секунду.

Кроме того, в последнее время повсеместно применяются быстроходные пропеллерные насосы. Они превосходят диагональные и центробежные агрегаты при подаче больших объемов жидкости с относительно небольшими напорами за счет ряда достоинств:
• прямоточное осевое направление движения жидкости через агрегат обеспечивает высокий коэффициент полезного действия и снижение гидравлических потерь;
• благодаря большому количеству оборотов обеспечивается компактность, легкость и дешевизна конструкции и насоса, и мотора; 
• в насосах с переменной высотой подачи имеется возможность регулировать нагрузку путем поворота лопаток, что обеспечивает максимальную экономию; 
• простота конструкции, обслуживания и использования.

Источник: allrus.ru

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