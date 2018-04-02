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Москва, 02.04.2018

Составлен топ-10 самых упоминаемых персон в российской прессе

«Expert Online» 2018

Самой упоминаемой персоной в СМИ России в 2018 году стал президент РФ Владимир Путин. Он возглавил ТОП-10, получив 354 316 ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Данные основаны на «Системе комплексного анализа новостей» (СКАН), созданной «Интерфаксом». На втором месте оказался экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Британии веществом «Новичок». Его имя упоминали в прессе России 91 509 раз. Занимавший эту позицию до января 2017 года американский президент Дональд Трамп спустился на позицию ниже, получив 89 617 ссылок.

В рейтинге ожидаемо оказались и политики, баллотировавшиеся на пост президента в марте 2018 года. Так телеведущая Ксения Собчак собрала 51 037 упоминаний, заняв четвертое место. Владимира Жириновского упомянули 48 413 раз, что позволило занять ему седьмое место. На восьмом месте Павел Грудинин. О нем написали 43 044 раз. Григорий Явлинский занял десятое место с 32 751 упоминаний.

Помимо этого в рейтинг вошли президент Украины Петр Порошенко (50 572 упоминания), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (50 117) и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев (34 733).

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