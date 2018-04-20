СМИ рассказали о возможностях первой гиперзвуковой ракеты США

ВВС США заключили с Lockheed Martin контракт на создание первой американской гиперзвуковой управляемой ракеты. Сделка оценивается в 928 миллионов долларов, сообщает FlightGlobal.

В конкурсе на получение заказа от ВВС США участвовали Boeing, Northrop Grumman и Raytheon. Сам факт, что контракт заключен с Lockheed Martin означает, что Boeing смешается с позиции лидера в области гиперзвуковых технологий в США, отмечает издание.

В тех задании к контракту указывается, что ракета должна перемещаться со скоростью более пяти чисел Маха, обладать высокой и оперативной точностью поражения, а также использовать глобальную и инерциальную системы навигации.

Издание сообщает, что ракета должна послужить ответом Америки на гиперзвуковые разработки России и Китая.

Напомним, ранее в США уже проходили разработки гиперзвукового оружия, но все они потерпели неудачу.