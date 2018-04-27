Настойчивые предложения

Как считают в Министерстве финансов, оптимальным способом реагирования на санкции США и их союзников является предоставление бизнесу максимальной свободы действий на международных рынках, что предполагает отмену требования о репатриации экспортной выручки в страну. Данная позиция, пишет Finmarket, содержится в письме министерства с отзывом на один из законопроектов, направленном в Минэкономразвития и аппарат правительства РФ. «Только тогда бизнес сможет выстроить такие схемы работы с иностранными контрагентами, которые позволят максимально захеджироваться от риска преследования властями США», — сказано в письме Минфина.

Ранее, напоминает издание, Минфин уже вносил в правительство подобные предложения, однако не нашел поддержки с учетом отрицательной позиции Банка России. Как сообщил тогда замминистра финансов Алексей Моисеев: «Есть разные позиции. Позиция ЦБ и позиция наша. В правительстве было рассмотрение, была поддержана позиция ЦБ, что отмена репатриации вызовет риски для платежного баланса. Законопроект пока вноситься не будет», — сказал он.

Минфин в январе подготовил поправки в закон «О валютном регулировании и валютном контроле», напоминает «Интерфакс», которыми предусматривается отмена обязательной репатриации экспортной выручки как в рублях, так и в иностранной валюте и т. п. Когда данная концепция только обсуждалась, Банк России отмечал, что это послужит стимулом для резидентов сохранять и использовать свои денежные средства за пределами РФ, а не возвращать и вкладывать их в экономику России.

Похоже, Минфин стермится продолжать политику слабого рубля. Напомним, что ведомство само (в прошлом году добившись соответствующего права) и через ЦБ уже ряд месяцев проводит рублевые интервенции на рынке. Это, впрочем, позволяет пополнять валютные резервы, благо при нынешнем порядке репатриации валюты на рынке достаточно и доллар к рублю достаточно длительное время снижался. Помимо прочего, ситуация, возможно, отражает общую напряженность между двумя российскими финансовыми ведомствами.

Действительно, признает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров, капитал может уйти за рубеж, если разрешить невозврат экспортной выручки. Но если не девальвировать валюту, а это может стать следствием решения отмены о репатриации, то при стабильно повышающейся стоимости нефти умеренно сильный рубль будет причиной потери объемов экспорта в принципе, считает он и перечисляет последствия этого для экономики: застой производства, снижение уровня заработных плат, затем — сокращение покупательской способности населения из-за дальнейшей волны потери рабочих мест.

То есть, согласно этой точке зрения, вывоз (невозврат) капитала (и через шаг— девальвация) следует воспринимать как рецепт от большинства экономических проблем. По-видимому, схожим образом аргументируют такую позицию и в Минфине. То соображение, что заработанный в России доход должен возвращаться в нее же для непосредственной (а не через слабый рубль) поддержки развития экономики, с этой позиции игнорируется. Как и опыт катастрофических девальваций. Впрочем, Минфин и его сторонники в этом вопросе, вероятно, считают, и обоснованно, что если мы пустим заработанные российскими предприятиями капиталы гулять по миру, рубль будет настолько слаб, что дальнейшие девальвации ему будут уже безразличны.

Автосанкции

Согласен с позицией Министерства финансов и управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, который сказал «Эксперт online», что репатриация валютной выручки в условиях плавающего курса рубля — это анахронизм, и что в Минфине достаточно профессионалов, понимающих это. В развитых странах репатриации валютной выручки нет, говорит он.

Однако надо отметить, что развитые страны эмитируют, в отличие от РФ, свободно конвертируемые валюты. Профессионалы их Минфина это, по-видимому, игнорируют, предпринимая, напротив, шаги к ослаблению, а скорее — к волатильности, то есть, объективно, снижению привлекательности рубля. Плавающий курс рубля при этом не является догмой или законодательной нормой. Его лишь принял в качестве одного из принципов своей политики тот же ЦБ. Последний все же заинтересован в наличии валютной ликвидности для поддержки рынка в кризисной ситуации, как в декабре 2014 года. А Министерству финансов объективно выгодно ослабление рубля как простое средство пополнения бюджета. Так, падение рубля в апреле с.г. уже привело тому, что из-за переоценки валютных резервов бюджет имеет большие шансы впервые за несколько лет стать профицитным.

Впрочем, Илья Жарский считает, что на ослабление рубля отмена репатриации валютной выручки не окажет никакого воздействия, так курс все равно плавающий, то есть определяется спросом и предложением на рынке. Кстати, аппаратная борьба с Минфина с ЦБ — это существенная мотивация, которая звучит непонятно для обывателя, но на деле там разгораются совсем нешуточные баталии, которые многим стоят должностей и премий, и это вполне может быть самостоятельным, отдельным мотивом для чиновников Минфина, заключает он.

В общем, точки зрения высказываются очень разные. «Нам нужно наконец построить собственный финансовый рынок, для самих себя», — пишет журнал «Эксперт». Есть серьезные риски, « например, ограничения в расчетах между нашими и зарубежными компаниями… вероятная заморозка наших активов за рубежом», говорится там именно в связи с санкциями.

Нет, надо уйти от санкций, уйдя из российской юрисдикции вовсе и от национальной валюты отчасти, так, кажется, считают в Минфине. «Захеджироваться от риска преследования властями США», ведя операции исключительно через зарубежные счета, можно попытаться только одним способом: если выручка компаний юридически никак не будет связана с Россией, то есть у нее будут иностранные (например, офшорные) собственники, а реквизиты российских компаний не будут фигурировать даже на заднем плане. Но и в этом случае, конечно же, источник товарных поставок можно проследить. Получаются своего рода санкции, наложенные на самих себя, и, похоже, что сермяжной правды в них нет, но есть увеличение рисков для экономики и ее субъектов, даже если кому-то из них сейчас кажется, что отказ от репартиации сулит одни удобства и выгоды.