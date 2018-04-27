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Москва, 27.04.2018

Российские фармкомпании планируют в 4 раза увеличить экспорт лекарств

«Expert Online» 2018

Россия может увеличить экспорт лекарств в четыре раза за 7 лет, пишет Финмаркет.

Как заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров к 2025 году Россия планирует стать крупным поставщиком лекарственных препаратов на мировой рынок. Заявление было сделано на заседании Координационного совета по промышленности РФ в Новосибирске в пятницу, 27 апреля.

«В прошлом году экспорт фармпродукции впервые превысил $700 млн, на 16% больше, чем в 2016 году. Мы видим потенциал его четырехкратного увеличения в 2025 году», - цитирует издание Мантурова.

Министр напомнил, что в последние годы правительство в России уделяет большое внимание фармацевтической отрасли. Так за последние 10 лет в РФ было открыто более 30 новых фармзаводов.

В частности фармацевтические кластеры сформированы в Новосибирской, Калужской, Кировской, Томской областях и Алтайском крае. По данным министра, производство лекарств в РФ локализовали 78 иностранных компаний.

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