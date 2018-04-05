Социологи выяснили, сколько денег нужно российской семье для «нормальной жизни»

Исследовательский холдинг «Ромир» в марте текущего года провел всероссийский опрос и выяснил, что семье, состоящей из трех человек, для нормальной жизни в среднем необходим ежемесячный доход в размере 75,9 тысячи рублей.

Около 21% опрошенных семей, примерно каждая пятая, готовы «нормально» прожить при бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. Двум третьим российских семей (66%) необходимо для «нормальной жизни» 45-120 тысяч рублей. 13% респондентов считают, что «нормальную» жизнь возможно обеспечить при доходе в более 120 тысяч рублей для семьи из трех человек.

Авторы исследования отмечают, что традиционно более высокие материальные требования предъявляют жители мегаполисов.

Так, в городах - миллионниках опрошенные семьи готовы прожить на 91,6 тысячи рублей в месяц. В полумиллионниках семье из трех человек для комфортной жизни необходимо 80,2 тысячи рублей, а в стотысячниках —75 тысяч рублей. Сельским семьям достаточно для «нормальной жизни» 61,5 тысячи рублей в месяц.