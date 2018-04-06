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Москва, 06.04.2018

Facebook начал удалять сообщения Цукерберга

«Expert Online» 2018

Facebook начал удалять сообщения главы компании Марка Цукерберга из личных переписок и чатов, сообщает издание Techcrunch.

«Мы сделали это в полном соответствии с нашими юридическими обязательствами по сохранению сообщений», — цитируют «Известия» заявление  пресс-службы Facebook.

Компания утверждает, что сообщения удаляются для обеспечения корпоративной безопасности. Также это является способом избежания  возможных скандалов.

Так, как сообщает пресс-служба Facebook, в 2014 году была взломана страница Sony Pictures и опубликована личная переписка сотрудников.

Также сообщается, что в 2016 году британская компания Cambridge Analytica использовала незаконным образом личную информацию пользователей Facebook для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Ранее Facebook сообщил, что компания предоставляет пользователям  новые возможности для контроля за конфиденциальностью из-за скандала с утечкой данных.

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