Facebook начал удалять сообщения Цукерберга

Facebook начал удалять сообщения главы компании Марка Цукерберга из личных переписок и чатов, сообщает издание Techcrunch.

«Мы сделали это в полном соответствии с нашими юридическими обязательствами по сохранению сообщений», — цитируют «Известия» заявление пресс-службы Facebook.

Компания утверждает, что сообщения удаляются для обеспечения корпоративной безопасности. Также это является способом избежания возможных скандалов.

Так, как сообщает пресс-служба Facebook, в 2014 году была взломана страница Sony Pictures и опубликована личная переписка сотрудников.

Также сообщается, что в 2016 году британская компания Cambridge Analytica использовала незаконным образом личную информацию пользователей Facebook для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Ранее Facebook сообщил, что компания предоставляет пользователям новые возможности для контроля за конфиденциальностью из-за скандала с утечкой данных.