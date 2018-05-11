Франция сделала жёсткое заявление в отношении США

Жан-Ив Ле Дриан – глава МИД Франции – сделал жёсткое заявление в отношении США, подвергнув резкой критике решение Вашингтона о введении санкций против Ирана.

По его словам, Франция считает неприемлемым такое поведение Белого дома и имеет свое видение относительно ядерного соглашения с Ираном, передаёт Le Figaro.

При этом он подчеркнул, что запретительные меры, которые американцы хотят принять, касаются их одних.

«Мы же считаем, что распространение их запретительных мер неприемлемо», – отметил французский дипломат.

Кроме того, он считает, что Евросоюз не должен платить за выход США из договора, к заключению которого тот сам был причастен. Он также напомнил, что разногласия между США и ЕС были всегда, как по поводу Парижского климатического соглашения, так и по поводу ядерной программы.

«Однако это не мешает нам быть историческими союзниками и гордиться этим. Тем не менее исторический союз не означает политическое уравнивание», – резюмировал Ле Дриан.

Ранее сообщалось, что громкое заявление в отношении США сделала канцлер Германии Ангела Меркель. По её словам, Европе пора взять свою судьбу в собственные руки, не стоит уже полагаться в этом вопросе на США.

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из ядерной сделки с Ираном. Кроме того, Вашингтон пообещал вернуть санкции против Ирана «на наивысшем уровне».

Позже американский лидер подчеркнул, что надеется заключить с Ираном «хорошую сделку» после выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД).