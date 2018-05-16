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Москва, 16.05.2018

«Евросоюзу не нужны Балканы, которые повернутся к России»

«Expert Online» 2018
  • «Евросоюзу не нужны Балканы, которые повернутся к России»
AP/TASS

Испания и Франция скептически относятся к идее принятия в объединенную Европу ряда стран, расположенных на западе Балканского полуострова. Премьер-министр Испании Мариано Рахой бойкотирует саммит ЕС по Балканам, а президент Франции Эмманюель Макрон резко высказывается о самой идее дальнейшего расширения Евросоюза на Балканах.

Завтра в Софии открывается саммит ЕС, на котором, кроме лидеров стран, входящих в Евросоюз, будут присутствовать премьеры и президенты шести западно-балканских стран. Главная цель мероприятия, организованного при непосредственном участии Болгарии, которая сейчас на ротационной основе председательствует в ЕС, показать, что несмотря на 15 лет, миновавшие со времени последнего такого саммита, его участники по-прежнему привержены идее сотрудничества. Брюссель хочет показать, что его дверь открыта для новых членов объединенной Европы, а балканские государства намерены показать, что они готовы проводить реформы, необходимые для вступления в ЕС.

Западные Балканы вошли в повестку работы Евросоюза после того, как в Брюсселе испугались роста влияния в этом регионе других стран и особенно России. Стратегическую важность этой части европейского юга продемонстрировал и кризис с мигрантами 2015 года, когда в Европу именно через западно-балканские страны проникли сотни тысяч беженцев из Азии и Африки.

Однако непростая ситуация, сложившаяся вокруг Балканского саммита, очередной раз показывает, как трудно добиться согласия всех 28 членов ЕС по отношению к соседям с Балкан, которые продолжают решать множество проблем, доставшихся им в девяностые годы прошлого столетия.

Члены ЕС, например, никак не могут договориться, начинать ли переговоры о членстве в организации с Албанией и Македонией. По этому вопросу скептиков возглавляют Франции и Нидерланды.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой отужинает сегодня вечером в Софии с коллегами по ЕС и… улетит домой. Участвовать в работе саммита он не будет по причине присутствия на саммите делегации Косово. Испания является одной из пяти европейских стран, входящих в ЕС, которые не признают Республику Косово, провозгласившую независимость от Сербии десять лет назад. Лидеры остальной четверки участвовать в работе саммита будут. Что касается Испании, то вопрос Косово для нее очень чувствительный, потому что Мадриду приходится бороться с собственными сепаратистами на севере и северо-востоке королевства.

В изобретательности европейским дипломатам не откажешь. Они придумали, как решить проблему с Косово. Несмотря на отсутствие Рахоя Испания все же будет представлена на саммите и подпишет окончательный документ, однако в его тексте, по настоянию испанцев, западно-балканские государства будут названы не «странами», а «партнерами».

Что касается Сербии, еще одной противницы участия Косово в работе саммита, которая продолжает считать его мятежной сербской провинцией, то специально для сербов на столе делегации из Косово будет стоять табличка с одним названием, из которого невозможно понять государственный статус.

 «Вызовом является сам формат саммита,- приводит Politico слова одного из высокопоставленных еврочиновников.- Мы особенно рады, что сумели согласовать декларацию, с которой согласны все 28 членов ЕС».

Если европейским лидерам удастся договориться по Албании и Македонии, то они присоединятся к Сербии и Черногории, с которыми Брюссель уже начал переговоры о вступлении в Евросоюз и которые, по словам президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера могут войти в него уже в 2025 году. Таким образом, из всех государств на западе полуострова ждать приглашения к началу переговоров будут только Косово и Босния и Герцеговина.

Последний Балканский саммит прошел в 2003 г. в греческих Салониках. Тогда 46% европейцев поддерживали расширение, а 35% против него возражали и у 19% не было четкой позиции. Напомним, тогда ЕС был вдвое меньше и состоял из 15 стран.

Македонии и Албании предстоит решить немало проблем, чтобы получить приглашение на переговоры. Скопье необходимо в первую очередь урегулировать многолетний спор с Грецией о названии сраны, а от Тираны в Брюсселе требуют начать реальную и жесткую борьбу с организованной преступностью.

Вопрос начала переговоров о вступлении – очень чувствительный для ряда европейских стран. 47% европейцев возражают против принятия в Союз новых членов, за расширение – 42% жителей объединенной Европы. Оставшиеся 11%, по данным последнего опроса Eurobarometer, не имеют определенной позиции по этому вопросу. Особенно сильна оппозиция в самых больших членах Евросоюза. Достаточно сказать, что против расширения ЕС выступают 64% французов и 63% немцев, мнение которых, конечно же, должны учитывать при принятии решений президент Франции Эмманюель Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Что касается г-жи Меркель, то она последние годы поддерживает идею расширения Евросоюза за счет западно-балканских стран. Так министр по европейским делам в МИД ФРГ Михаэль Рот на днях похвалил Македонии и Албании за достигнутый прогресс в проведении реформ, но заявил, что Берлин еще не принял окончательного решения по началу переговоров о вступлении с этими двумя странами. Он сообщил, что правительству Меркель понадобится поддержка бундестага, а также согласие других членов Союза.

В Париже к вступлению в ЕС государств Западных Балкан относятся скептично. Так, президент Макрон заявил европарламентариям в апреле, что ЕС должен решать вопрос о принятии новых членов лишь после того, как они будут соответствовать всем политическим и экономическим критериям, необходимым для членства в объединенной Европе.

«Мне не нужны Балканы, которые повернутся к России или Турции,- сказал французский лидер,- но я не хочу и такую Европу, которая с трудом функционирует в составе 28, а совсем скоро 27 членов, но намерена быстро расшириться до 30 или 32 членов».

Говоря о перспективах Балканского саммита, представитель Елисейского дворца на днях подчеркнул, что в Париже считают начало переговоров о вступлении Македонии и Албании преждевременным. Он также добавил, что Эмманюель Макрон перед саммитом встретится с лидерами обеих вышеупомянутых стран и, вероятно, доведет до них позицию Пятой республики.

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