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Москва, 16.05.2018

В РФ появятся зоны особого налогового режима

«Expert Online» 2018

Дмитрий Медведев – премьер-министр РФ – заявил, что в России будут созданы зоны особого налогового режима.

По его словам, планируется создать специальные районы, где будет действовать особый правовой статус и особый налоговый режимом.

Речь идёт о Приморском крае (остров Русский) и Калининградской области (остров Октябрьский), передаёт телеканал «Россия-24».

При этом Медведев напомнил, что в нашей стране уже действуют территории опережающего развития с особым правовым режимом.

Наша справка

Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) – это часть территории субъекта РФ, на которой действут особый правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности. В том числе, льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и др.

Территории опережающего развития созданы сроком на 70 лет. Однако срок их существования может быть продлён, что не предусмотрено в отношении особых экономических зон (они создаются на 49 лет) и зон территориального развития (срок действия - 12 лет). Заявку на создание ТОР может подать руководство любого субъекта РФ, в отличие от зон территориального развития. Перечень регионов, на которых могут быть образованы ЗТР, составляет правительство РФ.

О создании на территории России подобных территорий впервые заявил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 12 декабря 2013 гогода. Глава государства предложил «создать на Дальнем Востоке и в Сибири сеть специальных территорий и зон опережающего экономического развития с особыми условиями для создания несырьевых производств, ориентированных в том числе и на экспорт».

На сегодняшний день на Дальнем Востоке созданы 12 территорий опережающего социально-экономического развития.

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