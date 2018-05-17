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Москва, 17.05.2018

Арктическая сессия ПМЭФ-2018: Северный морской путь – основная артерия и драйвер роста

«Expert Online» 2018
  • Арктическая сессия ПМЭФ-2018: Северный морской путь – основная артерия и драйвер роста
предоставлено пресс-службой

В рамках дискуссионной программы ПМЭФ-2018 25 мая пройдет сессия Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» – «Арктический потенциал. Северный морской путь как драйвер экономического роста».

Участники сессии, среди которых генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов, обсудят вопросы развития инфраструктуры и системы управления коммуникациями Северного морского пути (СМП), обеспечения безопасности судов и минимизации экологических угроз для хрупкой экосистемы Арктического региона, а также создание международной нормативно-правовой базы для регулирования судоходства в полярных морях.

foto-7.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

СМП – кратчайший морской коридор между Европой и Дальним Востоком. В связи с этим одной из приоритетных задач для стран и партнеров, заинтересованных в развитии Арктического региона, является преобразование данного инфраструктурного мегапроекта в глобальную, удобную, конкурентоспособную логистическую и транспортную артерию.

Президент Государственной полярной академии Артур Чилингаров отметил: «Северный морской путь – это наше национальное достояние. При подготовке нормативно-правовой базы, в том числе и в рамках международного регулирования, необходимо обеспечить статус Северного морского пути как национальной транспортной магистрали Российской Федерации».

Обсуждение этих вопросов будет продолжено на V Международном арктическом форуме (МАФ), который пройдет в Архангельске в 2019 году. МАФ с 2010 года зарекомендовал себя как площадка для дискуссий по актуальным проблемам Арктики – от экологической безопасности северных территорий до создания арктической транспортной системы.

Более подробную информацию вы найдете на сайте ПМЭФ-2018.

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