Путин усомнился, что Скрипаля отравили боевым химическим веществом

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что если бы бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, госпитализированного в британском Солсбери, отравили боевым отравляющим веществом, он бы погиб на месте.

По словам российского лидера, боевое отравляющее вещество настолько сильное, что человек погибает мгновенно или в течение нескольких секунд, передаёт РИА Новости.

«Ну может нескольких минут», – резюмировал Путин, добавив, что надеется на то, что бывший шпион, который сегодня был выписан из больницы, «будет здоров, жив и невредим».

Раннее сообщалось, что сегодня экс-полковники ГРУ Скрипаля выписали из больницы.

Напомним, 4 марта 2018 года в городе Солсбери Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали жертвами отравления, которое спровоцировало большой международный скандал и обострение отношений между Россией и Великобританией. При этом в отравлении Скрипалей британские власти бездоказательно обвинили нашу страну.