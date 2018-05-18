США и Китай начали серию переговоров

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ обсудили вопросы торгово-экономических отношений между двумя странами, передает РИА новости.

«Сегодня представители администрации начали серию встреч с делегацией правительства Китая в рамках текущих торговых дискуссий. Официальные лица США сообщили о четкой цели президента в отношении справедливых торговых отношений с Китаем», — передает Белый дом.

Также Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Пекин сообща преодолеют существующие двусторонние противоречия в торговой сфере.

«Обе страны сохраняют хорошую тенденцию экономического развития, обладают огромным рыночным потенциалом, располагают широкими возможностями для сотрудничества в экономике и торговле», — подчеркнул президент США.

Отдельно было отмечено, что главными сферами сотрудничества остаются инвестиционная и энергетическая сферы.