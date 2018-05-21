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Москва, 21.05.2018

СМИ: «Прямая линия» с Путиным пройдёт в новом формате

«Expert Online» 2018

Традиционная «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным пройдёт в новом формате.

В частности, в студии не будет зрителей, так как организаторы решили максимально сосредоточиться на вопросах, присылаемых телезрителями, передаёт ВВС со ссылкой на двух источников, знакомых с подготовкой эфира.

При этом отмечается, что вопросы для российского лидера будут выводиться на экраны в студии.

Также стало известно, что в этом году подготовка эфира проходит в большой секретности. Это может означать, что организаторы «Прямой линии» готовят и другие нововведения.

Точная дата «Прямой линии» пока официально не называется. Однако источники ВВС утверждают, что она состоится 7 июня.

Наша справка

«Прямая линия с Владимиром Путиным» – ежегодная телепередача, в ходе которой глава государства, а ранее премьер-министр Владимир Путин отвечает на вопросы граждан страны.

В ходе подготовки к «Прямой линии» любой желающий из России и ближнего и дальнего зарубежья отправляет свои вопросы в специальный центр обработки сообщений через различные средства связи: с помощью телефона, SMS- и MMS-сообщений, интернет-сайтов, мобильных приложений и социальных сетей. Всего через центр обработки сообщений проходит несколько миллионов вопросов.

По версии самого Владимира Путина, «Прямая линия» является самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию и оценку руководству страны.

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