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Москва, 22.05.2018

В Германии возрождают танки для сдерживания России‍

«Expert Online» 2018

В Германии возрождают танк Leopard 2 в модификации А7V, первого серийного танка Германии, участвовавшего в Первой мировой войне, пишет Welt. Отмечается, что машина в первую очередь, призвана служить «сдерживающим фактором» для России.

Как пишет издание, после развала СССР танки практически ушли в историю, казавшись Берлину пережитком противостояния с СССР. И вот сегодня Германия опять готова вывести их на передний план, учитывая ухудшение отношений с Москвой.

«НАТО энергично вооружается, а национальная оборона стран-членов и защита альянса находится в центре политики организации, как это было во времена холодной войны. Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для сдерживания России», —пишет издание.

Отмечается, что модернизация танков вынуждает Евросоюз перестраивать автотрассы, мосты и железные дороги.

«Цель этих мероприятий — создание возможности для более быстрого перемещения танков и войск по Европе ввиду растущей напряженности в отношениях с Россией», — отмечается в статье.

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