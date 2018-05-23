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Москва, 23.05.2018

Греф рассказал о притоке денег из-за рубежа

«Expert Online» 2018

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, закон о возврате капитала в РФ заработал, наблюдается приток крупных вкладов из-за рубежа. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает РИА Новости.

"Да, мы видим приток крупных вкладов из-за рубежа в Россию. Мы не можем определить основание этого притока, но, как нам кажется, это начало притока амнистированных денег", — ответил Греф на вопрос о том, заработал ли закон о возврате капитала в РФ. "По прогнозу наших экспертов, самый большой поток начнется ближе к концу года", — рассказал Греф.

Глава Сбербанка отметил, что закон сформулирован "достаточно привлекательно" для возврата средств в Россию. "Это должно иметь свой эффект", — заключил он. 

Новый этап амнистии капитала стартовал в России с 1 марта: до конца февраля 2019 года российские налогоплательщики могут задекларировать зарубежное имущество, компании и счета в иностранных банках, избежав при этом налоговых претензий за предыдущие периоды.

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