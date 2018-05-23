«Надеюсь вернуться в Россию»: Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления

Дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль дала первое интервью после отравления, в котором призналась, что в дальнейшем хотела бы вернуться на родину.

Юлия Скрипаль, находясь в Лондоне под охраной полиции, говорила на русском языке, а затем передала Reuters рукописный перевод своего заявления на английский. Она заявила, что отравление, которое она называет попыткой убийства, перевернуло ее жизнь с ног на голову, а восстановление было долгим и очень болезненным.

«В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну», — приводит ее слова Reuters.

Она также заявила, что «никто не должен и не может говорить» за нее и ее отца, кроме их самих.

«Я прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам нужно время, чтобы восстановиться после всего, что случилось. Я благодарна за предложения помощи от российского посольства, но в данный момент не хочу прибегать к услугам российских дипломатов».

Она шокирована фактом использования нервно-паралитического вещества против нее и ее отца. «Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство», — сказала она.

По ее словам, «лечение было инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим».

«Я благодарна всем прекрасным, добрым сотрудникам больницы Солсбери, города, который мне очень хорошо знаком. Я также с теплотой вспоминаю тех, кто помогал нам на улице в день нападения», - отметила Юлия Скрипаль.