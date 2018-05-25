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Москва, 25.05.2018

Путин предупредил об угрозе экономического кризиса, «которого мир ещё не видел»

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что пренебрежение нормами и утрата доверия в мировой экономике могут стать причиной нового кризиса, с которым мир ранее ещё не сталкивался.

При этом президент РФ подчеркнул, что выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки.

«Это аксиома деловой практики, – цитирует Путина РИА Новости. – В глобальном масштабе такое поведение государств чревато самыми негативными,  разрушительными, последствиями».

Как отметил глава РФ, пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен.

«Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался», – резюмировал российский лидер.

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