Путин предупредил об угрозе экономического кризиса, «которого мир ещё не видел»

Глава российского государства Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что пренебрежение нормами и утрата доверия в мировой экономике могут стать причиной нового кризиса, с которым мир ранее ещё не сталкивался.

При этом президент РФ подчеркнул, что выход одной из сторон контракта из правового поля, срыв договоренностей всегда означает существенные риски и издержки.

«Это аксиома деловой практики, – цитирует Путина РИА Новости. – В глобальном масштабе такое поведение государств чревато самыми негативными, разрушительными, последствиями».

Как отметил глава РФ, пренебрежение существующими нормами и утрата взаимного доверия могут наложиться на непредсказуемость, турбулентность колоссальных перемен.

«Такое стечение факторов способно привести к системному кризису, с которым мир еще не сталкивался», – резюмировал российский лидер.