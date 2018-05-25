США могут оставить Турцию без оружия из-за российских С-400

Без специального доклада о покупке Турцией российских зенитных комплексов С-400 ‍ палата представителей конгресса США не сможет одобрить поставку американского вооружения в Турцию. Решение утверждено в одобренном законопроекте о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. Как только законопроект вступит в силу, глава минобороны США совместно с госсекретарем должен направить профильным комитетам конгресса доклад, рассказывающий о статусе отношений Турции и США. В документе должна быть оценка вероятности закупок Анкарой систем С-400 у России и того, как данная сделка отразится на турецко-американских отношениях.

Помимо этот Вашингтон желает знать, как теоретическая покупка Турцией вооружения у России может сказаться на совместном использовании тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook, истребителей пятого поколения F-35, истребителей F-16, зенитных комплексов Patriot и другой военной техники. Ранее руководитель секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что российские С-400 будут поставлены в республику 29 июля 2019 года.