СМИ: Трамп выйдет из ядерной сделки с Ираном

Ожидается, что американский президент Дональд Трамп, сегодня, 8 мая, объявит о выходе США из ядерной сделки с Ираном, пишет газета The New York Times, ссылаясь на европейских дипломатов, которые участвовали в переговорах с Трампом.

Представители европейских дипмиссий пришли к выводу, что им не удалось убедить Трампа не делать поспешных шагов в этом направлении, так как Западу не нужна новая конфронтация с Тегераном. По словам одного из дипломатов, шансы на то, что Дональд Трамп сохранит соглашение, «очень малы».

Напомним, вчера, 7 мая президент США сообщил, что готовится придать огласке свое решение по ядерной сделке с Ираном сегодня, 8 мая, в 14:00 по вашингтонскому или в 21:00 по московскому времени. В Вашингтоне до последнего надеялись убедить Тегеран пересмотреть условия соглашения, однако иранцы говорят, что об этом не может быть и речи.