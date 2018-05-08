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Москва, 08.05.2018

СМИ: Трамп выйдет из ядерной сделки с Ираном

«Expert Online» 2018

Ожидается, что американский президент  Дональд Трамп, сегодня, 8 мая, объявит о выходе США  из ядерной сделки с Ираном, пишет газета The New York Times, ссылаясь на европейских дипломатов, которые участвовали  в переговорах с Трампом.

Представители европейских дипмиссий пришли к выводу, что им не удалось убедить Трампа не делать поспешных шагов в этом направлении, так как Западу не нужна новая конфронтация с Тегераном. По словам одного из дипломатов, шансы на то, что Дональд Трамп сохранит соглашение, «очень малы».

Напомним, вчера, 7 мая президент США сообщил, что  готовится придать огласке свое решение по ядерной сделке с Ираном сегодня, 8 мая, в 14:00 по вашингтонскому или в  21:00 по московскому времени. В Вашингтоне до последнего надеялись убедить Тегеран пересмотреть условия соглашения, однако иранцы говорят, что об этом не может быть и речи.

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