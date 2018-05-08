Стеклообои: преимущества и особенности выбора

Стеклообои, иначе называемые стеклополотном, представляют собой материал для отделки стен или потолка. Они выпускаются в рулонах, подобно обычным обоям. В качестве сырья для изготовления стеклообоев используются стеклянные кубики.

Их плавят в печи при температуре более тысячи градусов по Цельсию, получая волокна разной толщины, из которых в дальнейшем делается полотно. Поскольку стекло является экологически чистым материалом, стеклообои не выделяют никаких вредных для человеческого здоровья веществ.

Существует два главных вида стеклообоев:

Декоративные – с выраженным рельефом и высокой плотностью.

Армирующие – полотно, состоящее из спрессованных стеклянных волокон. Рельеф у него почти незаметен, а рисунок отсутствует.

Хотя оба этих вида изготавливаются из одного и того же сырья – стекла, – они обладают разными свойствами.

Стеклообои имеют не столь продолжительную историю, как бумажные или даже виниловые обои. Поэтому они не успели завоевать такую же широкую популярность. Тем не менее, они постепенно получают все более широкое распространение благодаря своим многочисленным достоинствам. Среди преимуществ стеклообоев https://steklooboi-msk.ru/products внимания заслуживают следующие:

Высокая прочность. Стеклополотно обладает устойчивостью к механическому воздействию, благодаря которой его трудно повредить даже специально. Это особенно актуально для домов, в которых проживают семьи с маленькими детьми или домашними животными.

Экологичность. Стеклообои не вызывают аллергии, в них не заводятся грибки, пылевые клещи или плесень.

Способность пропускать воздух, паропроницаемость.

Огнеустойчивость. Стеклополотно не только не горит, но и при воздействии на него огня просто плавится, не выделяя в воздух опасных веществ.

Влагоустойчивость. Даже если соседи сверху зальют квартиру, оклеенную стеклообоями, этот материал сохранит свой первозданный вид. Кроме того, ими можно оклеивать ванные и крытые бассейны.

При выборе стеклообоев необходимо учитывать три главных критерия: