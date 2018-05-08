Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 10.05.2018

Стеклообои: преимущества и особенности выбора

«Expert Online» 2018

Стеклообои, иначе называемые стеклополотном, представляют собой материал для отделки стен или потолка. Они выпускаются в рулонах, подобно обычным обоям. В качестве сырья для изготовления стеклообоев используются стеклянные кубики.

Их плавят в печи при температуре более тысячи градусов по Цельсию, получая волокна разной толщины, из которых в дальнейшем делается полотно. Поскольку стекло является экологически чистым материалом, стеклообои не выделяют никаких вредных для человеческого здоровья веществ.

Существует два главных вида стеклообоев:

  • Декоративные – с выраженным рельефом и высокой плотностью.
  • Армирующие – полотно, состоящее из спрессованных стеклянных волокон. Рельеф у него почти незаметен, а рисунок отсутствует.

Хотя оба этих вида изготавливаются из одного и того же сырья – стекла, – они обладают разными свойствами.

Стеклообои имеют не столь продолжительную историю, как бумажные или даже виниловые обои. Поэтому они не успели завоевать такую же широкую популярность. Тем не менее, они постепенно получают все более широкое распространение благодаря своим многочисленным достоинствам. Среди преимуществ стеклообоев https://steklooboi-msk.ru/products внимания заслуживают следующие:

  • Высокая прочность. Стеклополотно обладает устойчивостью к механическому воздействию, благодаря которой его трудно повредить даже специально. Это особенно актуально для домов, в которых проживают семьи с маленькими детьми или домашними животными.
  • Экологичность. Стеклообои не вызывают аллергии, в них не заводятся грибки, пылевые клещи или плесень.
  • Способность пропускать воздух, паропроницаемость.
  • Огнеустойчивость. Стеклополотно не только не горит, но и при воздействии на него огня просто плавится, не выделяя в воздух опасных веществ.
  • Влагоустойчивость. Даже если соседи сверху зальют квартиру, оклеенную стеклообоями, этот материал сохранит свой первозданный вид. Кроме того, ими можно оклеивать ванные и крытые бассейны.

При выборе стеклообоев необходимо учитывать три главных критерия:

  • Плетение – главная характеристика качества. Хорошие стеклообои имеют аккуратный узор, ровную поверхность без выбивающихся волокон, выглядят однородными.
  • Рельеф – чем он более выражен, тем больше будет бросаться в глаза, даже после неоднократного окрашивания. Рельефные обои целесообразно выбирать, когда есть необходимость в получении фактурной поверхности. Однако надо принимать во внимание, что они впитают большее количество краски, чем паутинка.
  • Состав – оптимальные пропорции стекловолокна и пропитки в материале составляют семь к трем.
Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новая жизнь постолимпийских территорий: город будущего в Имеретинке

    Градостроительный проект «Имеретинка 2.0» в Сочи изменит наше представление о современном жилье

    Рассрочка завоевывает рынок

    На рынке карт рассрочки появляется все больше игроков, включая такого тяжеловеса, как Альфа-Банк. Усиливающаяся конкуренция делает условия по картам рассрочек все более выгодными

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара: «это уже перебор»
      Курс доллара: «это уже перебор»
    2. Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
      Аналитики объяснили «странное» поведение курса доллара
    3. У России появился новый опасный конкурент на газовом рынке Европы
      У России появился новый опасный конкурент на газовом рынке Европы