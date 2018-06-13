Путин озвучил состав президентской администрации

Глава российского государства Владимир Путин озвучил состав своей администрации. Её главой вновь стал Антоном Вайно.

Согласно указам, опубликованным на сайте Кремля, первыми заместителями главы администрации президента переназначены Алексей Громов и Сергей Кириенко.



Еще одним указом Путина заместителем главы президентской администрации переназначен Магомедсалам Магомедов.

Дмитрий Песков сохранил за собой посты замглавы президентской администрации и пресс-секретаря главы государства, а Владимир Островенко – пост заместителя Вайно.



На пост помощников президента РФ также переназначены Андрей Белоусов, Владислав Сурков, Юрий Ушаков и Игорь Левитин. Начальником Государственно-правового управления Президента осталась Лариса Брычёва, начальником Референтуры президента - Дмитрий Калимулин.

При этом новым помощником Путина стал бывший заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Анатолий Серышев.



