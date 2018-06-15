Главком ВМФ, сообщил сколько российских кораблей одновременно находятся в море

От 70 до 100 кораблей Военно-морского флота России находятся на постоянном дежурстве в различных районах Мирового океана. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.

“Флот может быть настоящим, если его корабли и подводные лодки не стоят у причалов, а выполняют свои функции в море", — рассказал генерал. Он также пояснил, что корабли входят в состав различных ударных руппировок и отрядов, выполняя определенные задачи.

По словам Королева, российский флот активно обновляется. Сообщается, что в августе-сентябре текущего года в Севастополь прибудет новый фрегат "Адмирал Макаров", не так давно в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Иван Антонов", а также Балтийский флот пополнился малым ракетным кораблем "Шквал".

"В ближайшее время будет осуществляться пополнение ВМФ кораблями принципиально нового класса. Это патрульные корабли 22160 типа "Василий Быков",- рассказал военный, который также сообщил что полным ходом идет работа над созданием малых ракетных кораблей проекта 21631, оснащенных высокоточным оружием.