Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 15.06.2018

Главком ВМФ, сообщил сколько российских кораблей одновременно находятся в море

«Expert Online» 2018

От 70 до 100 кораблей Военно-морского флота России находятся на постоянном дежурстве в различных районах Мирового океана. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал главнокомандующий ВМФ Владимир Королев.

“Флот может быть настоящим, если его корабли и подводные лодки не стоят у причалов, а выполняют свои функции в море", — рассказал генерал. Он также пояснил, что корабли входят в состав  различных ударных руппировок и отрядов, выполняя определенные задачи.
По словам Королева, российский флот активно обновляется. Сообщается, что в августе-сентябре текущего года в Севастополь прибудет новый фрегат "Адмирал Макаров", не так давно в Санкт-Петербурге спустили на воду корабль противоминной обороны "Иван Антонов", а также Балтийский флот пополнился малым ракетным кораблем "Шквал".

"В ближайшее время будет осуществляться пополнение ВМФ кораблями принципиально нового класса. Это патрульные корабли 22160 типа "Василий Быков",- рассказал военный, который также сообщил  что полным ходом идет работа над созданием малых ракетных кораблей проекта 21631, оснащенных высокоточным оружием.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ
      Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ
    2. Курс доллара теперь не остановить
      Курс доллара теперь не остановить
    3. Курс доллара готовится к мощному росту
      Ожидается, что ФРС повысит в среду ставку и прояснит ситуацию с возможностью четырехкратного ее повышения в этом году