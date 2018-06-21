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Москва, 21.06.2018

Госдума приняла поправки в бюджет

«Expert Online» 2018

Госдума приняла закон об изменении параметров федерального бюджета на 2018 год, пишет агентство РИА новости. При новом варианте этого документа дефицит бюджета сменится профицитом. За принятие документа проголосовало 307 депутатов, против — 98, воздержавшихся не было.

На стадии обсуждения поддержали поправки к бюджету представители «Единой России», против выступили фракции КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР.

Закон увеличил доходы бюджета в 2018 году до 17,073 триллиона рублей - на 1,815 триллиона рублей или 17,4% к ВВП. Расходы при этом выросли на 61,9 миллиарда рублей, до 16,591 триллиона рублей (16,9% к ВВП).

Дефицит бюджета, который составляет  1,3% к ВВП, при данном варианте документа, сменится профицитом (0,5% к ВВП).

Запланированный ранее объем ВВП повышается с 97,462 триллиона рублей до 98,234 триллиона рублей. Уровень годовой инфляции снижается с 4% до 2,8%.

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