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Москва, 28.06.2018

«Ослепительная» Россия: в Пентагоне рассказали, чего боится армия США

«Expert Online» 2018
  • «Ослепительная» Россия: в Пентагоне рассказали, чего боится армия США
rg.ru

В США опасаются российских средств радиоэлектронной борьбы, которые способны повредить американские спутники и «ослепить» системы GPS.

В случае  военного конфликта армии США с Россией именно использование средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) станет преимуществом российской армии, пишет RT со ссылкой на документ Центра по оценке и изучению опыта боевых операций армии США.

Как считает начальник штаба армии США генерал Марк Милли, «одним из главных козырей России на поле боя будет использование электромагнитного излучения». Военный уверен, что именно использование в боевых действиях РЭБ способно обеспечить преимущество, как Российской Федерации, так и Китаю.

«Представьте, что следующую войну США придется вести с примерно равным по силам противником (например, с Китаем или Россией). Весьма вероятно (и это подтверждается прогнозами), что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения (ЭМИ)», — говорится в пособии.

Однако, как уверены некоторые военные аналитики, отчасти подобные документы, которые в большом количестве выпускает Пентагон, призваны подстегнуть дополнительное финансирование военных бюджетов.

Такого мнения придерживается и вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, который при этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что рекомендации, приведенные в докладе «правильные, поскольку такие проблемы у США действительно есть».

 

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