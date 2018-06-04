Курс доллара: «двойной удар» станет разрушительным

Курс доллара в понедельник взял передышку, отступая от полугодовых максимумов. Индекс доллара снижается на 0,17% до 94,00. На прошлой неделе этот индикатор вплотную приблизился к 95,00. Сильная статистика по безработице в США имела краткосрочный эффект, так как трейдеры на этой неделе снова переключились на хроники торговых баталий между США и Китаем.

Тем временем продолжающийся рост курса доллара вызывает все большую озабоченность экономистов, которые предупреждают, что долговые проблемы развивающихся рынков могут стать триггером нового витка глобального кризиса. События прошлой недели показали, что европейская экономика также остается крайне уязвимой. ЕЦБ при этом вынужден откладывать ужесточение денежнй политики, что приводит к дальнейшему укрепению доллара к евро.

По мнению главы Банка Индии Урджита Пателя, причина безудержного роста курса доллара - "двойной удар", который нанесли финансовые власти США. В своей статье в Financial Times индийский банкир отмечает, что нынешняя политика ФРС США была сформирована еще до налоговой реформы Трампа и она предполагала одновременное повышение ставок и расчистку баланса регулятора. Однако необходимость рефинансировать растущий дефицит бюджета потребовала от ФРС существенного увеличения объема предложения казначейских облигаций, что привело к высасыванию с рынков долларовой ликвидности.

По мнению Пателя, ФРС вынуждена считаться с нарастающими рисками срыва восстановительнего роста мировой экономики, так как такой сценарий ударит и по США. Но у американских властей есть выход - не отказываяся от политики повышения ставок, регулятор мог бы скорректировать свою политику расчистки баланса, предотвратив таким образом сжимание долларовой ликвидности до опасной черты.

Официальный курс доллара на понедельник, 4 июня, составляет 62,21 рубля, курс евро - 72,72 рубля.